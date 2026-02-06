国内最大級の宿泊・外食・給食業界向け専門展示会「HCJ2026」2026年2月17日（火）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイトで開催

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）と観光・宿泊・外食業界4団体は、2026年2月17日（火）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイト 東および西展示棟で、宿泊・外食・給食など「サービス産業」「フードビジネス」に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」を開催します。

宿泊・外食などの業界は現在、インバウンド増加という「追い風」と、受け入れ側における人手不足や薄利構造といった「向かい風」の双方に直面しています。小会の調査では、解決したい課題として最も多く挙げられたのが「AI・テクノロジー導入」、次いで「省人化対応でした。

本展示会では、業界の課題解決に向けて「AI／TECH／DX INNOVATION ZONE」を拡充し、AI・システム・ロボティクスの活用による、生産性向上や顧客満足度向上などの具体的なソリューションを提案します。また、毎回高い関心を集める厨房設備・機器ゾーンでは、自動調理機や調理ロボットを出展し、省人化を実現しながら高品質な料理提供を可能にする製品群を紹介します。

さらに、従来のコーナーに加え、今回「ペットツーリズム」「人材育成・採用」の各コーナーを新設します。とくに「ペットツーリズム」では、新たな市場として需要が拡大する「ペット同伴旅行」に注目し、ペットフレンドリーな宿泊施設向けの設備、アメニティや関連サービスを紹介します。

出展者数は850社／2,400ブース、来場予定者数は60,000名を見込んでいます（2026年1月20日時点）。

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称です。

注目の出展製品（一部抜粋）

エレベーター連携可能な清掃ロボット

出展者名：ミライト・ワン

AI/TECH/DX INNOVATION ZONE/サービスロボット

ブース番号 W4-H33

https://www.mirait-one.com/

国内主要メーカーのエレベーターと連携し、自律的な上下移動を可能にしたロボットソリューションです。スタッフの手を介さずとも、ロボットが自らエレベーターに乗車して目的のフロアへ到達できるため、施設内の清掃や客室へのアメニティ運搬など、フロアをまたぐ業務の代行を実現します。

自動中華調理器 ロボシェフ

出展者名：エム・アイ・ケー/大和精工

厨房設備・機器

ブース番号 E4-C12

https://mik-net.co.jp/

鍋振り不要の自動炒め機。

平面回転方式を採用。重いフライパンを振らなくてもおいしい炒め物が誰でも簡単に出来上がります。

会場では、調理の実演・試食を行います。

Visレジ

出展者名：鈴茂機工

厨房設備・機器

ブース番号 E4-K07

https://www.suzumo.co.jp

商品を画像でPOSデータ登録し、会計時にカメラを通過させることでAIが自動で画像認識して、商品の詳細や費用を表示。会計システムに連動出来ます。

愛犬用レトルト惣菜 「eugreen お惣菜シリーズ」

出展者名：阪急ハロードッグ

ペットツーリズム

ブース番号 AT-K０１

https://hankyu-hellodog.com/index.html

■収益と満足度を上げる「食」の体験

ヒューマンクオリティかつ調理不要のレトルト惣菜（全25種）。厨房の負担ゼロで「選べる楽しさ」を提供し、宿泊単価アップに直結します。

最高クラスの体圧分散で、愛犬に 「究極の眠り」を「ロイヤルベッド」

■「理想の客室」を完全再現

最大の見どころは、ブース内に構築した「ペット同伴客室のモデルルーム」です。カタログでは伝わらない家具のサイズ感や、愛犬と人が快適に過ごすための動線をリアルに再現。

飯盛りおにぎり達人

出展者名：不二精機

厨房設備・機器

ブース番号 E6-Y20

https://www.fuji-seiki.co.jp/

おにぎり+ご飯盛付けの兼用機が新登場。

おにぎりタイプとにぎり加減を10種類からカスタマイズでき、お客様満足度の高いおにぎりを提供します。

電気キャラメライザー

出展者名：カジワラキッチンサプライ

厨房設備・機器

ブース番号 E4-P13

https://www.kajiwara.gr.jp/

ケーキにふりかけた粉糖をキャラメリゼします。

電気式なので、使い勝手が良く、瞬時に500℃以上の高温度になります。

十割そば製麺機しこしこ

出展者名：有限会社システムワン/宮本製粉株式会社

厨房設備・機器

ブース番号 E4-E03

http://www.miyamoto-seifun.co.jp

粉から麺になるまでの時間がスピーディーで仕込み時間の短縮や急な仕込みにも短時間で可能となります。

時間と月日をかけた熟練の技術、技、経験が無くても簡単に本格的な美味しい麺が作れます。

主な見どころ

■ネクストリーダーズ※聴講には事前登録が必要です。

会場：西4ホール「トレンドセミナー＆ステージ」

ネクストリーダーズ（主催：日本能率協会）は、宿泊・飲食業などのホスピタリティ産業で働く20～30代の方を対象にした次世代リーダー育成プログラムです。東京・大阪・福岡・札幌の4地域で、各チームで業界が抱える課題解決のために議論を重ね、それぞれ導き出した提言を展示会会場で発表します。

HCJ2026では、東京代表を決定する「東京ラウンド」（2月18日）と、各地域の代表が集う「全国FINAL STAGE」（2月20日）を開催します。

●東京ラウンド：2月18日（水）11:00～16:50

12チームの中から東京代表1チームを選出します。

●全国FINAL STAGE：2月20日（金）11:00～13:00

東京・大阪・福岡・札幌の各代表チームの中からチャンピオンを決定します。

【大阪代表】IDYN 【札幌代表】けっぱれ！ 【福岡代表】マーラータン

■HCJスペシャルセッションステージ ※聴講には事前登録が必要です。

会場：HCJスペシャルセッションステージ会場（西展示棟アクアリウム） 定員：各回100名

業界を代表する著名な社長やスタートアップ企業のリーダーが多数登壇し、人手不足の解消、生産性向上、顧客満足度向上といった課題に対し、AIや最新テクノロジーを活用した解決策を提案します。

2月17日（火）

【11:00～11:50】

飲食×ガストロノミー ～日本の食文化を世界へ ― ガストロノミーが切り拓く飲食業の新時代～

【パネリスト】

ビビッドガーデン 代表取締役社長 秋元 里奈 氏

農林水産省 新事業・食品産業部

外食・食文化課長 久保 牧衣子 氏

ブルーフィールド 代表取締役社長山下 春幸 氏

【モデレーター】

ミノリアル 代表取締役 家中 みほ子 氏

（左から、秋元里奈 氏、久保牧衣子 氏、山下春幸 氏、家中みほ子 氏）

【14:00～14:50】

飲食×農業 ～食の源流・農業との共生 ― 持続可能な『Farm to Table』の実現に向けて～

【パネリスト】

ソフトバンクホークス元監督 工藤 公康 氏

ALL FARM 代表取締役 古森 啓介 氏

和音人 代表取締役 狩野 高光 氏

【モデレーター】

池田糖化工業 東京開発室 チーフ 二井 広平 氏

2月19日（木）

（左から、工藤公康 氏、古森啓介 氏、狩野高光 氏、二井広平 氏）

【11:00～11:50】

宿泊×地方創生～地方創生のリーダーシップ ― 観光と地域経営をアップデートする新戦略～

【パネリスト】

元三菱UFJ銀行アナリスト/前安芸高田市長

石丸 伸二 氏

札幌ドーム 代表取締役社長 阿部 晃士 氏

LAUGH DINNING 代表取締役 大坪 友樹 氏

【モデレーター】

日本飲食団体連合会 執行理事 / 地域支部本部長 山崎 聡 氏

2月20日（金）

（左から、石丸伸二 氏、阿部晃士 氏、大坪友樹 氏、山崎 聡 氏）

【12:00～12:50】

飲食×スタートアップ ～次世代フードテックとスタートアップの挑戦―外食DXが変える顧客体験～

【パネリスト】

Pay it Forward 代表取締役 宮崎 元成 氏

Dazy 代表取締役 林 龍男 氏

ICHI 代表取締役 盛 大地 氏

【モデレーター】

ピナイ・インターナショナル 代表取締役

茂木 哲也 氏

開催概要

（左から、林 龍男 氏、盛 大地 氏、茂木哲也 氏）

・展示会名称：HCJ2026 ※下記展示会の英文名称頭文字を取った総称

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

第47回フード・ケータリングショー

第26回厨房設備機器展

・会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

（江東区有明3丁目11－1）

・展示規模：850社／2,400ブース（予定）

・来場者数：60,000名（予定）

・主催：

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会

第47回フード・ケータリングショー

公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本能率協会

第26回厨房設備機器展

一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本能率協会

・公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

・入場登録︓無料

来場には（https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php）より、事前登録が必要

本展示会に関連する業界関係者以外の方および16歳未満の方は入場不可

【 展示会に関するお問い合わせ先 】

HCJ三展合同事務局

一般社団法人日本能率協会 事業推進本部 産業振興センター

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22／TEL：03-3434-1377／E-mail：hcj@jma.or.jp