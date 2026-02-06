トレックがSPRING SALEを開催

トレック・ジャパン株式会社



トレック・ジャパン株式会社は2026年2月6日(金)から4月19日(日)の期間限定で、SPRING SALEを実施いたします。日常の通勤・通学からフィットネスライドまで幅広く対応するFXシリーズを特別限定価格でご購入いただけるチャンスです。

■ FXシリーズとは

TREKのFXシリーズは「日常にちょうどいいクロスバイク」として、長年多くのライダーに支持されてきたモデルです。通勤や街乗り、ちょっとした運動まで、無理なく日常に馴染むバイクとして設計されており、快適性・操縦性・デザインのバランスの良さが特徴です。





幅広いギア、信頼性の高いディスクブレーキ、豊富なアクセサリーマウントなど、毎日の移動を快適にサポートする装備が揃っています。■ FX Gen 4 ラインアップFX 1 Gen 4

通常価格 : \69,900 ▶︎ 特別限定価格 : \66,405

エントリーユーザー向けのベーシックモデル。軽量アルミフレームと安定した走りで、通勤・通学や街乗りに最適です。



FX 2 Gen 4

通常価格 : \99,000 ▶︎ 特別限定価格 : \94,050

通勤や普段使いでバランスの良い性能を発揮するモデル。油圧式ディスクブレーキと幅広いギアで安心・快適な走りを実現します。



FX 3 Gen4

通常価格 : \125,000 ▶︎ 特別限定価格 : \118,750

より快適性とスポーティさを兼ね備えた上位モデル。カーボンフォークや高性能ドライブトレインを装備し、長距離ライドにも対応します。



FX Sport SL 4

通常価格 : \270,000 ▶︎ 特別限定価格 : \256,500

■ SPRING SALE 概要

実施期間：2026年2月6日（金）～4月19日（日）

対象車種：FX Gen 4 全モデル、FX Sports SL 4

内容：通常価格より5％オフで販売

実施店舗：全国のTREK正規販売店および公式オンラインストア



この期間に購入することで、人気モデルをお得に手に入れるチャンスです。春風が心地よくなるこれからの季節、FXシリーズで快適なライドをお楽しみいただけます。



■キャンペーンページ

https://www.trekbikes.com/jp/ja_JP/fx-2026/



■メディアキットはこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/9klucvqwd3lp24nwfo736/APYHzfPrRPLzND0-_BwglLc?rlkey=9e4iikpr23qwmyl6otjhucala&e=1&st=4rzqq3pq&dl=0)







■ FXが選ばれる理由

FXは単なる移動手段ではなく、日常の気分を軽やかにしてくれる相棒です。街中でも公園でも、ちょっとした遠出でも、スムーズなペダリングと安定感のある走行性が特徴です。



また、豊富なカラー・サイズ展開により、ライダーそれぞれのライフスタイルにフィットする一台が見つかります。TREKのフレーム生涯保証と全国の正規販売店のサポート体制は、購入後の安心感も提供します。



トレックについて

トレックは、1976年にアメリカ・ウィスコンシン州で創業したプレミアムバイシクルブランドです。2026年に創業50周年を迎えるトレックは、「地球上で最も素晴らしい乗り物をつくる」という理念のもと、高性能なロードバイク、マウンテンバイク、e-bikeなどを提供し、世界中のライダーから信頼を集めています。日本国内では、製品の提供のみならず、コミュニティやライフスタイルの発展にも貢献するブランドとして活動を展開しています。

お問い合わせはこちら

トレック・ジャパン マーケティング 佐藤

Tel : 03-4510-2555

e-mail : toshiki_sato@trekbikes.com