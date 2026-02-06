イグニション・ポイント、「つくる」×「ひろげる」のデュアル・エンジンによるAIエージェント導入・浸透支援サービス「ENGINE」を提供開始

イグニション・ポイント株式会社

イグニション・ポイント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：末宗 喬文、以下 イグニション・ポイント）は、企業のAIトランスフォーメーション（AIX）を加速させ、組織全体へのAI活用と成果創出を支援する新サービス「ENGINE（エンジン）」の提供を開始します。

■ イグニション・ポイントのAIエージェント導入・浸透支援サービス「ENGINE（エンジン）」

ENGINEは、「特定・専門業務に対して、どのようにAIエージェントの導入を推進すべきか分からない」「AIを導入したものの現場に定着せず、事業成果に繋がらない」といった課題に対し、ToB技術実装を担う「つくる」と、組織文化への定着を担う「ひろげる」の2つのエンジンを双方向で循環させ、短期間でのAIトランスフォーメーション実現を支援するサービスです。

■ 「つくる」×「ひろげる」のデュアルエンジンでAIトランスフォーメーションを実現

「つくる」プロセスでは、専門・特定業務の緻密な業務分析と課題抽出により、AIエージェントを適用すべき業務変革ポイントを導出します。その上で、IPO（Input-Process-Output）による知見・知恵の言語化と現場密着型のアジャイル開発を組み合わせ、クイックウィンを実現する高速実装を推進します。

一方、「ひろげる」プロセスでは、「熱狂の伝搬（0→1）」、「再現性のあるルール確立（1→10）」、「自走文化への定着（10→100）」といった組織の成熟度/フェーズに合わせ、最適なプロモーター（エバンジェリスト）の配置や専任組織の構築、さらにセキュリティ・ガバナンスなどの共通ルールを設計します。これらを段階的に浸透させていくことで、一部の先進層による活用に留まらせず、全社員が自走してAIを使いこなす組織変革を実現します。

■ ENGINEの特長：AIエージェントを段階的に“つくる”

「ENGINE」の最大の特徴は、単発的なプロダクト導入ではなく、業務プロセス/バリューチェーン変革を見据え、現場の機運を高める成功体験を起点とし、AIエージェントを段階的に構築・進化させる点にあります。

まずは特定のタスク（点）を代替するAIエージェントから開発開始し、タスク（点）とタスク（点）を繋げたプロセス（線）の代替、最終的にはプロセス（線）を束ねるAIオーケストレーター（面）へと機能を拡張させます。

STEP 1：「点」をつくる（タスク特化型AIの構築）

専門・特定業務の業務分析・深堀を実施し、即効性が高く取り組みやすいテーマに絞り、タスク単位で実務に即した精度の高いAIエージェントを高速で構築します。

STEP 2：「線」をつくる（プロセス統合型AIエージェントの構築）

STEP1で構築した複数のタスク（点）を繋ぎ合わせ、業務フロー全体（線）を担うAIエージェントを構築します。人間とAIが協働するEnd to Endのワークフローを再設計し、特定の業務領域における高度化・効率化を実現します。

STEP 3：「面」をつくる（オーケストレーターによる全体最適）

複数のAIエージェントの文脈を理解し、それらを束ねて制御する「AIオーケストレーター」を導入します。バリューチェーン全体（面）をAIが支援する体制を構築し、事業全体のAIトランスフォーメーション実現を目指します。

【支援実績（一部）】

◼ 大手化学メーカー ： 研究開発(R&D)業務における生成AI・AIエージェント導入支援

◼ 大手素材メーカー ： 知財業務における生成AI・AIエージェント導入支援

◼ 大手不動産会社 ： 人事採用業務における生成AI・AIエージェント導入支援

◼ 大手損害保険会社 ： 市民開発の文化醸成と全社展開支援 など

■ イグニション・ポイント株式会社について

イグニション・ポイントは、クライアントのイノベーションや変革を支援するとともに、自ら事業創出/共創を行うイノベーションファームです。イノベーションとテクノロジーで日本の再興に貢献するため、新事業創出やDX/AI支援を強みに、コンサルティング/イノベーション/インベストメントの事業を展開しています。

所 在 地 ： 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー8F

設 立 ： 2014年6月4日

代 表 者 ： 末宗 喬文

事業内容 ：

コンサルティング事業 ： 新規事業やDXを中心としたコンサルティング

イノベーション事業 ： 企業・アカデミア・行政と連携した新事業創発

インベストメント事業 ： スタートアップ投資と投資先の成長支援

URL： https://www.ignitionpoint-inc.com

