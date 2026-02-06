プレナス米文化継承活動　棚田を「学び・感じ・味わう」細川護熙氏作・巨大アート『棚田の四季』観覧＆『棚田米の試食』イベント

株式会社プレナス

株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MK レストラン」、そしてラーメン店の「KAYAVA.」を、2026年1月末現在、国内に2,813店舗展開しております。

当社は、日本の米食文化の魅力を次世代へつなぐ取り組みとして、「米育（こめいく）」を推進しています。

このたび、3月7日（土）、プレナス茅場町オフィス（中央区日本橋茅場町）にて、細川護熙氏作・巨大アート『棚田の四季』観覧＆『棚田米の試食』イベントを午前と午後の2回、無料で開催いたします。

イベント後、アンケートにご協力いただいた皆さま全員に、「ほっともっとの金芽米」を進呈いたします。

1．イベント内容

(1)棚田について学ぶ ― 棚田は“最強のインフラ”

全国各地の美しい棚田の風景をスライドでご紹介しながら、その構造的な魅力や環境保全の役割まで、多面的に棚田をひもときます。日本各地の棚田は、ただの“田んぼ”ではなく、世界的な建造物にも匹敵するスケールと構造を備えた存在だといわれています。本パートでは、「棚田＝最強のインフラ」というキーワードを手がかりに、棚田を「美しい風景」から「日本社会を支えてきたインフラ」として捉え直す視点をお届けします。

(2)『棚田の四季』観覧会 ― 巨大アートで“原風景”を体感

『棚田の四季』は、日本の原風景である棚田の春夏秋冬を描いた、高さ約8mの壁画です。プレナス茅場町オフィス7階から8階の吹き抜けアトリウムに設置しており、7階では迫力ある全景を、8階では視点を変えた繊細な表情をお楽しみいただけます。

また、細川氏のインタビューを交えた制作過程の記録動画もご覧いただき、作品に込められた思いや背景を知ることで、より味わい深く観賞いただけることができます。

作者：細川護熙（ほそかわ もりひろ）氏プロフィール

1938年、東京生まれ。

朝日新聞記者を経て、衆参議員、熊本県知事、日本新党代表、内

閣総理大臣を歴任。

政界引退後、神奈川県湯河原の自邸「不東庵」にて陶芸を始め、書、水墨画、油絵、漆芸なども手がける。

2024年3月高野山總持院へ襖絵32面を奉納。

2025年5月京都龍安寺へ襖絵「雲龍図」52面を追加奉納。

2026年10月に全92面の「雲龍図」の公開を予定している。

(3)棚田米の試食

講義とアート鑑賞で棚田の魅力に触れたあと、その棚田で育ったお米を実際に味わっていただきます。長い時間をかけて築かれてきた棚田から生まれる一粒の米。その背景を知ったうえで口にすることで、普段何気なく食べているお米とは違ったおいしさやありがたさを、より深く感じ取っていただけるはずです。

2.オンラインイベント開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54093/table/1279_1_4777ba2d1376767e193bb4cedc0bee06.jpg?v=202602061151 ]

３．プレナス米文化継承事業

「日本の米文化を守り、受け継いでいく。」

日本の歴史、伝統に密接に関わりのある米文化を守り、その素晴らしを未来へつなげていくために、

様々な活動に取り組んでまいります。

文化を守り、その素晴らしさを未来へつなげていくために、様々な活動に取り組んでまいります。

公式サイト・公式アカウント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54093/table/1279_2_108450c905331a9e0d718a319ceeaf28.jpg?v=202602061151 ]