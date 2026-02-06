国立研究開発法人情報通信研究機構から感謝状を授与

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト（本社：東京都品川区、取締役社長：南 章一、以下、日立ソリューションズ・クリエイト）は、「2025年日本国際博覧会向けサイバー防御演習運営支援作業」を受注し、「万博向けサイバー防御講習（以下、CIDLE*1）」において、万博関連組織におけるサイバーセキュリティ人材の育成を支援しました。

この取り組みが、万博の安全を守ることに大きく貢献したと評価され、このたび、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下、NICT）から感謝状を授与されました。

＊1 CIDLE：総務省が、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）関連組織のサイバーセキュリティを強化し、大阪・関西万博の安全な開催に資するよう大阪・関西万博関連組織の情報システム担当者などを対象として実施した万博向けサイバー防御講習

■ 日立ソリューションズ・クリエイトの取り組み

CIDLEは、万博の全会期中および前後の期間において、関係組織を狙ったサイバー攻撃に備えるため、大規模イベント向け演習プログラムを万博関連組織へ提供する事業です。 最新のセキュリティ技術情報の提供を目的とした座学と、サイバーインシデント対応能力の向上を目的としたグループワークで構成されています。

日立ソリューションズ・クリエイトは、演習シナリオおよび演習システムの構築支援と、講師・チューター対応およびロジ業務*2などの運営支援を担当しました。 講義では、大規模イベント対応者向けの対応方法や調査観点の説明を含めた内容を提供し、万博関連組織のサイバーセキュリティ人材の育成をサポートしました。

＊2 ロジ業務：機材・資材の輸送手配、資料の準備などの業務

■ 日立ソリューションズ・クリエイトのセキュリティ事業について

企業や組織を狙ったサイバー攻撃が高度化・巧妙化している中、日立ソリューションズ・クリエイトは、今回の授与につながった企業や組織のサイバーセキュリティ人材の育成、組織体制の強化を支援する「サイバーセキュリティトレーニング」をはじめとする多様なサイバーセキュリティサービス・ソリューションを提供しています。今後も、サイバーセキュリティ対策に必要不可欠な技術・人・組織を総合したセキュリティ対策を、これらのサービス・ソリューションを通じて支援し、お客さまの安心・安全なビジネスの継続に貢献していきます。

■ 授与式の様子

NICT 花田 智洋室長（右）から当社 執行役員小山 善直（左）が感謝状を受け取りました。参加メンバー一同

