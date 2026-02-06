ＢＳテレ東「全力YELL！ボートレーススピリッツ」２月後半放送内容のお知らせ

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）が制作協力し、ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）で毎週日曜日１６：００～１６：５４に放送している「全力YELL！ボートレーススピリッツ」。注目レースを生中継するとともに、ボートレース／ボートレーサーを応援する各種コーナー・企画や最新トピックスの紹介等、ボートレースの魅力や楽しさをたっぷりとお届けします。２月後半の放送内容は以下の通りです。

【２月１５日（日）】鈴木奈々さんがゲスト出演！

▪ボートレース若松「ＧI開設７３周年記念 全日本覇者決定戦」3R（初日）

▪ボートレース平和島「ＧIIIオールレディース 平和島レディースカップ」12R（4日目）

若松の最注目は末永和也！１月に行われたプレミアムＧI第７回ＢＢＣトーナメント優勝戦では、昨年覇者の茅原悠紀をはじめ、全員がＳＧ覇者というスター揃いのレースを制し見事優勝！昨年のＳＧ初優勝に続きビッグレース制覇と、ボートレース界で現在最も勢いのあるレーサーが今節も優勝を目指す！一方、地元勢として立ちはだかるのは瓜生正義や西山貴浩、さらに、史上初となる兄弟でのゴールデンレーサー認定の快挙を成し遂げた篠崎元志、篠崎仁志！平和島の注目はベテラン・堀之内紀代子！昨年１２月はＧIII第１４回クイーンズクライマックスシリーズで優勝戦に進出。年明け後も早速優勝戦に進出するなど好調で、今期は５期ぶりとなるＡ１級への復帰も果たしている！

ゲストは番組初登場、タレントの鈴木奈々！お楽しみに！

【２月２２日（日）】福留光帆さんがゲスト出演！

▪ボートレース江戸川「ＧI開設７０周年記念 江戸川大賞」12R準優勝戦（５日目）

▪ボートレース常滑「ＧI第７１回東海地区選手権」12R（4日目）

江戸川の注目は、「江戸川鉄兵」の異名を持つ、石渡鉄兵！何といっても江戸川との相性の良さは現役レーサー随一！今年も年始早々から当地でのお正月レースを制し、その“江戸川鉄兵”ぶりを見せつけた。年始からの優勝で勢いづく今、１４年ぶりに当地での周年記念制覇となるか！？福岡の注目は西村美智子！約１年半ぶりの復帰となった今期はここまで、高い勝率をキープ。現在はＢ２級だが、かつてはＡ１級としてビッグレースも経験。実績面では申し分ないだけに、復帰早々の優勝も現実的な目標といえる。もう一人の注目は中尾彩香！今期はここまで安定して高いパフォーマンスを維持しており、デビュー初優勝に期待がかかる！

ゲストは、ボートレース大好きタレントの福留光帆！お見逃しなく！

＜番組概要＞

番組名：全力YELL！ボートレーススピリッツ

放送局：ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）

放送日時：毎週日曜１６：００～１６：５４

出演者：【MC】磯山さやか（タレント） 【解説】渡辺将司（マクール編集長）

ウェブサイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/

ファンクラブサイト：https://boatrace-premier.jp/

公式X：@zenryokuYELL

※都合により放送日時・内容が変更される場合があります。