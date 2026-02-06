「手汗」の悩みに共感の輪。開始3日で200名超が支持、創業70年の老舗シリカゲルメーカーが贈る「にぎりざんまい」がMakuakeで好発進
山仁薬品株式会社（本社：滋賀県、代表取締役：関谷康子）は、手汗対策アイテム「にぎりざんまい」を新商品応援購入プラットフォーム「Makuake」にて2026年1月30日（金）より先行販売しています。公開からわずか3日で応援購入総額50万円を突破し、200人を超えるサポーター（応援購入者）を獲得しました。「体質だから仕方ない」とあきらめられてきた手汗の悩みに寄り添う商品として、多くの支持を集めています。
【Makuakeプロジェクトページ】
https://www.makuake.com/project/nigirizanmai/
手汗の悩みを“見えないストレス”として捉えた新提案
人に言いづらく、我慢されがちな手汗の悩みに、日常使いできる新しい選択肢を提案します。
勉強中やスマートフォン操作、プレゼン、名刺交換といった日常のさまざまなシーンで、ふとした瞬間に現れる手のベタつき。こうした手汗の悩みは、日常に潜む小さなストレスとして、周囲に相談しづらく、一人で抱え込まれがちです。
「にぎりざんまい」は、そうした見えにくいストレスにそっと寄り添うことを目的に開発されました。
握り心地を考えた形状に加え、40mlもの水分をスピーディーに吸収し、特殊生地×シリカゲルの「W構造」によって効率的な吸汗と速乾性を実現している点も、大きな特長です。
発売直後から支持を集めている背景には、従来の“拭くだけ”では解決しにくい手汗対策に対するニーズの高まりが表れています。
手汗によるスマートフォン操作の滑り防止に
ポケットに携帯でき、外出先でも手軽に使用可能
クッション性やタグを活かした使い方も
にぎりざんまいは、握るだけでなく、手元に置いてリストレストのような手首を支える使い方も可能です。また、商品上部に付いているタグに、カラビナやボールチェーンなどを取り付ければ外出時にぶら下げて携帯することもできます。筆記やデスクワーク、人と接する場面など、さまざまなシーンでの活用が期待されています。
商品情報
【商品名】
にぎりざんまい
・本体サイズ：約W70×H100×D20mm
・重さ：約46g
・一般販売価格：1,320円（税込）
・カラーバリエーション：ブラック、オレンジ、ブルー
商品サイズ
カラーバリエーション
山仁薬品株式会社について
【会社概要】
山仁薬品株式会社は、滋賀県に本社を構える創業70年の乾燥剤メーカーで、医薬品用シリカゲル乾燥剤「ドライヤーン(R)」は、品質・工程管理ともに高い評価を受けています。
現在は家庭向けにも挑戦し、乾燥剤を“使いこなす文化”の創出を目指し、湿気だけでなく汗や臭いといったデリケートな悩みにも応える商品づくりに取り組み続けています。
社名：山仁薬品株式会社
本社所在地：〒522-0252 滋賀県犬上郡甲良町金屋1260-3
代表取締役：関谷 康子
事業内容： 乾燥剤（シリカゲル等）の製造・販売
HP：https://www.yamani-g.co.jp