【ローソンPontaプラス】クレジットカード会員専用アプリの提供開始について

株式会社ローソン銀行

当行が発行するクレジットカード「ローソンPontaプラス」について、2026年2月6日（金）10時から、スマートフォン用の会員専用アプリの提供を開始したことをお知らせいたします。

本アプリでは、「ローソンPontaプラス」に関するキャンペーン情報のお知らせや、クレジットカードのご利用明細やポイント照会などの各種情報がアプリを通してご確認できるなど、より身近で便利にご利用いただけます。今後も順次アプリの機能を拡充し、さらなる利便性の向上を図ってまいります。

■「ローソンPontaプラス」アプリは以下から無料でダウンロードいただけます。

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6756904853?mt=8

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app7D63F28F

※「ローソンPontaプラス」アプリの詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/lp/creditcard/app/）をご確認ください。

＜本件に関する照会先＞

ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）

0570-063-899（※通話料有料）

050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）

以 上