【賃料動向】東京23区のファミリー向き物件の賃料は「過去最高」を更新、掲載賃料は18か月連続で上昇

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）が運営する、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」は、「LIFULL HOME'Sマーケットレポート 2026年1月（賃料動向）」を公開しました。

LIFULL HOME'Sマーケットレポートとは

不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」で掲載された物件データおよび、ユーザーが不動産会社に問合せた物件（反響物件）データを月次で集計し、公開しています。専有面積、駅徒歩分数、築年数など、エリア別の詳細データはExcelデータをご覧ください。

Excelデータは下記から無料でダウンロードできます（2020年1月～）

https://inquiry.homes.co.jp/l/229832/2024-08-09/54zfcr/229832/1723179806h7sKaSZS/marketreport_monthly.xlsx

[ファミリー向き] 賃料動向

- 東京23区の掲載賃料は252,464円（前年同月比113.4%）で過去最高を更新、18か月連続で上昇- 東京23区の反響賃料は184,892円（前年同月比106.1%）で、掲載賃料との差は67,572円に広がる- 東京都下の掲載賃料は120,568円（前年同月比113.1%）で過去最高値を更新、12万円を初めて超える- 東京23区と東京都下の掲載賃料の差は131,895円となり、都心部が東京都の平均賃料を押し上げている構図

[シングル向き] 賃料動向

- 東京23区の掲載賃料は125,814円（前年同月比118.5%）で過去最高を更新- 東京23区の反響賃料は95,785円（前年同月比102.3%）で、掲載賃料との差は30,029円に広がる- 東京都下の掲載賃料は63,870円（前年同月比107.1%）で過去最高値を更新

集計対象データ

LIFULL HOME'Sで登録・公開された居住用賃貸マンション・アパート

シングル向き：ワンルーム、1K、1DK、1LDK、2K

ファミリー向き：2DK、2LDK、3K、3DK、3LDK～

※東京都下：23区を除く東京都

LIFULL HOME'S について（https://www.homes.co.jp/）

LIFULL HOME'Sは、「叶えたい！が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。

日本最大級の不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフル ホームズ）」

https://www.homes.co.jp/

賃貸のお部屋探し・賃貸住宅情報なら「LIFULL HOME'S」

https://www.homes.co.jp/chintai/

マンションの購入・物件情報の検索なら「LIFULL HOME'S」

https://www.homes.co.jp/mansion/

一戸建て[一軒家]の購入・物件情報の検索なら「LIFULL HOME'S」

https://www.homes.co.jp/kodate/

注文住宅の施工会社・住宅カタログを探すなら「LIFULL HOME'S 注文住宅」

https://www.homes.co.jp/iezukuri/

不動産売却にはまず査定の依頼から「LIFULL HOME'S 不動産査定」

https://www.homes.co.jp/satei/

マンション売却の一括査定なら「LIFULL HOME'S マンション売却」

https://lifullhomes-satei.jp/

不動産投資・収益物件を検索するなら「LIFULL HOME'S 不動産投資」

https://toushi.homes.co.jp/

理想の住まい選び・家づくりをアドバイザーに無料相談「LIFULL HOME'S 住まいの窓口」

https://counter.homes.co.jp/

株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。