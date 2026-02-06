【価格動向】東京23区の中古マンション価格はファミリー・シングルともに「過去最高」を更新、ファミリー向き中古マンション価格は22か月連続で上昇

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）が運営する、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」は、「LIFULL HOME'Sマーケットレポート 2026年1月（価格動向）」を公開しました。

LIFULL HOME'Sマーケットレポートとは

不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」で掲載された物件データおよび、ユーザーが不動産会社に問合せた物件（反響物件）データを月次で集計し、公開しています。専有面積、駅徒歩分数、築年数など、エリア別の詳細データはExcelデータをご覧ください。

Excelデータは下記から無料でダウンロードできます（2020年1月～）

https://inquiry.homes.co.jp/l/229832/2024-08-09/54zfcr/229832/1723179806h7sKaSZS/marketreport_monthly.xlsx

[ファミリー向き] 中古マンション価格動向

- 東京23区の掲載価格は1億1,766万円（前年同月比154.0%）で過去最高を更新、22か月連続で上昇- 東京23区の反響価格は7,802万円（前年同月比127.1%）で過去最高を更新、掲載価格との差は3,964万円- 東京都下の掲載価格は3,860万円（前年同月比118.0%）で過去最高を更新- 東京23区と都下の掲載価格の差は7,906万円で過去最大、都心部が東京都の平均掲載価格を引き上げている状況

[シングル向き] 中古マンション価格動向

- 東京23区の掲載価格は6,828万円（前年同月比143.9%）で過去最高を更新、13か月連続で上昇- 東京23区の反響価格は3,982万円（前年同月比126.3%）で過去最高を更新、掲載価格との差は2,846万円- 東京都下の掲載価格は2,331万円（前年同月比112.4%）、反響価格は1,504万円（前年同月比104.7%）で徐々に上昇、東京23区の上昇率と比較するとおおむね横ばいで推移

中古一戸建て価格動向

- 東京23区の掲載価格は9,030万円（前年同月比116.6%）- 東京23区の反響価格は5,992万円（前年同月比120.4%）、掲載価格との差は3,038万円- 東京都下の掲載価格は3,917万円（前年同月比111.6%）- 東京都下の反響価格は2,651万円（前年同月比104.4%）、掲載価格との差は1,266万円

集計対象データ

LIFULL HOME'Sで登録・公開された居住用中古区分マンション、居住用中古一戸建て

シングル向き：ワンルーム、1K、1DK、1LDK、2K

ファミリー向き：2DK、2LDK、3K、3DK、3LDK～

※東京都下：23区を除く東京都

