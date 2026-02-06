跳んで、笑って、忘れられない思い出に！「春休み！青春全力学割」　2月6日(金)より　屋内アスレチック施設『トンデミ』にて

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内アスレチック施設『トンデミ』の対象店舗(※1)にて、2026年2月6日(金)～4月9日(木)の期間、「春休み！青春全力学割」を実施します。

※1…対象店舗：トンデミ枚方を除く全店舗

期間中、学生4人以上で来店するとトンデミ利用料から1人あたり1,000円引きで遊べるお得なキャンペーンです。

春は、卒業やクラス替えなど、ちょっと切ない“別れ”が訪れる季節。いつメンと過ごせる時間が少なくなっていく今だからこそ、最高の青春の思い出をつくりたいし、これからの友情ももっと強くしたい！そんな大切な春休みを全力で楽しむなら、『トンデミ』がぴったりです。『トンデミ』は、トランポリン、クライミングなどの本格アスレチックをはじめ、「にんげんタワーバトル」など全身を使うアクティビティが勢ぞろい。思いっきり体を動かして対戦したり、失敗してみんなで笑い合ったり！屋内施設なので天候を気にせず全力で遊ぶことができます。

お得なこの機会に、『トンデミ』で“最高の友達”と一緒に 忘れられない最高の春休みの思い出をつくろう！

■『トンデミ』とは

『トンデミ』は「トランポリン」「クライミングウォール」「ロープウォーク」など人気のアクティビティを取りそろえた本格的な屋内アスレチック施設です。2017年4月に1号店のイオンモール幕張新都心店を開業以来、YouTubeやテレビ番組、SNSを中心にメディアでも話題で、天候に左右されず予定を決められる点も魅力の一つです。

現在千葉、東京、神奈川、大阪、愛媛で5店舗展開し、開業以来延べ370万人のお客さまに来場いただいています(※2)。『トンデミ』は、国内の屋内型アスレチック業態の第一人者として、今後も積極的に世界中から新奇性のあるアクティビティを導入し、お客さまに“ここにしかない”新しい体験価値を提供していきます。

※2…2026年1月時点バンダイナムコエクスペリエンス調べ

「春休み！青春全力学割」概要

[期間]

2026年2月6日(金)～4月9日(木)

[内容]

中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学校生・短大生が対象！最大10人まで利用可能！

4人以上の来店でトンデミ利用料から1人あたり1,000円引き

■利用方法

【当日利用】

受付で「春休み！青春全力学割」利用希望の旨をお伝えいただき、

学生証をご提示ください。

【事前予約】★事前予約でさらに100円引き！

来店希望の店舗公式サイトより、クーポンコードを入力して予約してください。

クーポンコード…2602zsg人数

例)トンデミ利用料5人の場合：クーポンコード「2602zsg5」

※ご利用予定の人数分まとめての予約が必要です。

■注意事項

※幕張・平和島・横須賀はトンデミ初回利用の方は別途会員登録料600円が必要です。

※トンデミ愛媛は会員登録料は不要です。

※利用時間は、平和島120分、幕張・横須賀90分、愛媛は1日フリー(長期休暇など一部日程は120分)です。

※1会計あたり最大10人まで適用できます。

※1会計あたり学生4人以上から適用します。

※ご来場のみなさまおそろいのうえ、まとめてのお会計、受付をお願いします。

※中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学校生・短大生限定のキャンペーンです。

※小学生の方は対象外です。

※2026年4月から中学生になる方は、3月31日(火)までは対象外です。

※入場の際に学生証の提示が必要です。

※『トンデミ枚方』は利用対象外です。

※本キャンペーンはトンデミ利用料が対象です。

※WEBチケット割以外の他割引との併用はできません。

※本チケットの払い戻し(換金)はできません。

※アソビューチケットとの併用はできません。

※そのほかのキャンペーンとの併用はできません。

※他料金プラン、団体料金、貸切プランは対象外です。

※今後、ほかの方法で販売を行う可能性があります。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/NEWS/all/20260206.html

キャンペーン対象店舗基本情報

[対象店舗]

■トンデミ幕張 イオンモール幕張新都心店

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心 エキマエモール3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/makuhari-shintoshin/

■トンデミ平和島

〒143-0006 東京都大田区平和島1丁目1-1

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/heiwajima/

■トンデミ横須賀 コースカベイサイドストアーズ店

〒238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ 5F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/yokosuka/

■トンデミ愛媛 エミフルMASAKI店

〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番 エミフルMASAKI

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/ehimemasaki/

[トンデミ公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/

