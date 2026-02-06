あおやまベーカリーの『苺フェア』 埼玉県産「紅ほっぺ」使用のミルクフランスやデニッシュなど全3種が新登場

　株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山　代表取締役会長 兼 CEO:淺野幸子）は焼きたてのパンをお楽しみいただける「三井ショッピングパーク ららテラス川口」施設内唯一のベーカリー「あおやまベーカリー」では、2026年2月2日（火）から5月10日（日）までの期間限定で『苺フェア』を開催いたします。



- 「あおやまベーカリー」では地元埼玉県の魅力あふれる食材を活かした「地産地消パン」をはじめ、素材を活かした毎日食べられるパンを50種以上店舗で焼き上げ、提供しています。
- 2月2日から埼玉県春日部市の苺農園「ストロベリーファームさくら」で造られた、今が旬の「紅ほっぺ」を使用した新作パン2種と、苺の甘酸っぱさを閉じ込めたアーモンドクリームを香ばしく焼き上げた『苺のクロワッサン』の全3種をご用意いたしました。
- サクサク食感のデニッシュに自家製カスタードと甘酸っぱい埼玉県産「紅ほっぺ」を合わせた『苺のデニッシュ』や、練乳ミルクと「紅ほっぺ」が抜群のハーモニーの『苺のミルクフランス』で一足早く新作パンで春を先取りしてみてはいかがでしょうか。是非この機会に 「あおやまベーカリー」へお立ち寄りください。
　　

【商品概要】


販売場所 ：あおやまベーカリー
販売期間 ：2026年2月2日（火）～5月10日（日）　


※販売終了は、苺の収穫時期によって前後します。


商品・価格（税込）：


苺のデニッシュ 380円


苺のミルクフランス 380円
苺のクロワッサン 520円 　


※商品の展開・期間・価格内容は予告なく変更となることがございます　 　　 　　 　　




【商品ラインナップ】




商品名：苺のデニッシュ　【埼玉県産 紅ほっぺ使用 】　　　　　　　　　　　　　　　　


価格(税込)：380円


商品詳細：


サクサク食感のデニッシュに自家製カスタード、甘酸っぱい埼玉県産「紅ほっぺ」を合わせました。





商品名：苺のミルクフランス　【埼玉県産 紅ほっぺ使用 】


価格(税込)：380円


商品詳細：


ふんわりミルクパン生地と練乳ミルクに「紅ほっぺ」が抜群のハーモニーの新作パンです。





商品名：苺のクロワッサン


価格(税込)：520円


商品詳細：


クロワッサン生地に苺の甘酸っぱさを閉じ込めたアーモンドクリームを絞り香ばしく焼き上げ、さらに苺クリームをサンドしました。


バター、アーモンドの香り、苺が重なり合う贅沢な味わいをお楽しみください。



※天候などの状況により産地や品種が変更になる場合がございます　


※画像はイメージです　



【あおやまベーカリー】


2025年5月ららテラス川口 B1Fにオープンした「あおやまベーカリーは」東京・青山の都会でありながらシンプルなライフスタイルを思わせる、素材を活かした毎日食べられるパンを提供いたします。


朝食から夕食までの食卓を彩るパンや地元野菜・フルーツなどを使用した季節のパンなど、1年を通してお楽しみいただける商品を50種以上店舗で焼き上げ、皆様のご来店をお待ちしております。
店内にはイートインスペースも併設し、焼きたてのパンをその場でお召し上がりいただけます。



所在地：埼玉県川口市栄町3-5-1 　三井ショッピングパークららテラス川口 B1F


電話番号：048-252-3330


営業時間：10:00 - 21:00　※営業時間・定休日は施設に準ずる