Tokyo Otaku Mode、「hololive Meet Pop up Shop: Taking Off at Narita Airport!」にてhololive Meetグッズの販売を開始

株式会社Tokyo Otaku Mode

株式会社Tokyo Otaku Mode（代表取締役 小高奈皇光、以下TOM）は、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）が運営する「ホロライブプロダクション」のグローバルイベント企画『hololive Meet』のオリジナルグッズを、2026年2月13日（金）から3月9日（月）まで、成田空港第1ターミナル中央ビル4階にて期間限定で開催される「hololive Meet Pop up Shop: Taking Off at Narita Airport!」にて販売いたします。



2026年2月13日（金）から3月9日（月）までの期間、成田空港第1ターミナル中央ビル4階にて

「hololive Meet Pop up Shop: Taking Off at Narita Airport!」（出展主体：株式会社MAG.NET）が期間限定でオープンいたします。

世界中のファンにホロライブプロダクションの魅力を届けるために活動する『hololive Meet』。

本ポップアップショップでは、桃鈴ねね（ホロライブ）、ベスティア・ゼータ（ホロライブインドネシア）、古石ビジュー（ホロライブEnglish）、音乃瀬奏（hololive DEV_IS） 、荒咬オウガ（ホロスターズ）、オクタビオ（ホロスターズEnglish）の6名のアンバサダーが、旅のファッションに身を包んだビジュアルを使用したオリジナルグッズを、新商品を含め多数取り揃えて販売いたします。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

hololive Meet Pop up Shop: Taking Off at Narita Airport!

開催期間：2026年2月13日(金)～3月9日(月)

開催場所：成田空港第1ターミナル中央ビル4階 商業区画





新商品情報



■2wayアクリルスタンド

台座へのセットの仕方で、「卓上に飾れるスタンド」と「景色と一緒に写真を撮るためのフォトプロップス」の2種類の使い方ができる2wayアクリルスタンドです。よもさか先生による生き生きとしたポーズを活かした、旅先での写真撮影をお楽しみいただけます。

■スクエア缶マグネット

よもさか先生による2ndキービジュアルを使用したスクエア缶マグネットです。

冷蔵庫やスチール製家具など、さまざまな場所に貼って楽しめるアイテムとなっています。



■ラゲッジタグ

よもさか先生が手がけた2ndキービジュアルver.のラゲッジタグです。スーツケースや荷物に取り付けて、旅先での取り間違いを防止。もちろん普段のバッグにつけるアクセサリーとしてもかわいいアイテムです。

■フレークシールセット

ころころかわいいアンバサダーたちのシールが各3枚ずつ、合計18枚入ったフレークシールセットです。イラストはファンの間でも人気のイラストレーターFuwaFuwa先生による描きおろしです。



■推し活ポーチ（2/21から店頭販売）

イラストレーターHERによってかわいくデフォルメ化されたアンバサダーたちをレイアウトした、クリア素材のコレクションポーチです。バッグ等に取り付けやすいカラビナ付きです。

※本商品については2/21（土）からの店頭販売となります。

hololive Meet 記念スタンプについて

「hololive Meet Pop up Shop: Taking Off at Narita Airport!」では、世界のイベントに出展するhololive Meetオリジナルデザインの入出国スタンプ風記念スタンプをご用意しています。

スタンプ帳にもなるアイテム「hololive Meet パスポート型ノート」や、その他お好きなところにスタンプを集めて、あなたの参加イベントの思い出を記録しましょう！

hololive Meetブースの出展については、hololive Meet公式SNSとホームページのEvent scheduleをご確認ください。

東京駅の「ホロライブプロダクション」公式店舗との連動企画も実施！

成田空港でのイベント開催期間に合わせ、東京駅の『東京キャラクターストリート』にて運営中の「ホロライブプロダクション」公式店舗「hololive production official shop in Tokyo Station」との連動企画も実施。キャンペーン期間中、それぞれの店舗でお買い上げのレシートをもう一方の店舗にお持ちいただくと、本キャンペーン特典として、オリジナルのポストカード（非売品）をプレゼントいたします。

※ ポストカードのデザインは配布店舗と時期によって異なります。

※ 十分な数量をご用意しておりますが、無くなり次第終了となります。ご了承ください。



キャンペーン開催期間

2026年2月13日(金)～3月9日(月)



店舗

hololive production official shop in Tokyo Station



開催場所

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下1階

東京キャラクターストリート

■hololive Meet について

『hololive Meet』とは、2022年4月に始動した「ホロライブプロダクション」傘下の「ホロライブ」、「ホロライブインドネシア」、「ホロライブEnglish」、「hololive DEV_IS」所属の「ReGLOSS（リグロス）」、「ホロスターズ」、「ホロスターズEnglish」 の合同プロジェクトです。

主に海外コンベンションへのブース出展や、海外イベントへのタレントのゲスト出演、自主開催イベントの実施など、一連のグローバルイベント展開を『hololive Meet』として活動しております。

hololive Meet 公式サイト（英語）：https://hololivemeet.hololivepro.com/

hololive Meet 公式Instagram（英語）：https://www.instagram.com/hololivemeet/

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

■Tokyo Otaku Mode について

Tokyo Otaku Mode は日本のアニメ・マンガ・ゲームなどの「オタクカルチャー」を全世界に送り届けることを目的とし、様々な活動を展開しています。2,000万近いLike!を得ているFacebookページ（2026年1月時点）を始め、世界に向けて日本のポップカルチャーコンテンツを紹介。さらに、日本のアニメグッズなどを海外に届けるECサービス、オリジナルグッズ開発、越境ECをお手伝いする配送代行、翻訳業など、国内外に向けた業務を幅広く手がけています。

コーポレートサイト： https://corporate.otakumode.com



・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください：(C) COVER