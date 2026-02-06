棚橋弘至らが次世代の“筋肉プリンスNo.1”を決める、新たなエンタメバラエティ「推し筋」。恋リアでも話題のインフルエンサー・しんたろー参戦決定！公開収録イベントでは、出場者との撮影会も実施！

株式会社CBCテレビ

CBCテレビでは2026年3月14日(土)の深夜、「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」を放送します。この番組は、筋肉(カラダ)自慢の精鋭たちが、鍛え上げられた“肉体美”や“精神力”、そして“内面的な魅力”を用いてオリジナル種目で競いながら、次世代スター“筋肉プリンス No.1”を目指すエンタメバラエティ。審査を勝ち抜いた一般出場者に加えて番組からの刺客(招待出場者）も参戦し、予測不能な筋肉エンターテインメントを繰り広げます！

見届け人｜棚橋弘至 (C)︎新日本プロレス見届け人｜ハシヤスメ・アツコ招待出場者｜吉川太郎招待出場者｜辻村晃慶

2月21日(土)には名古屋市中区のCBCホールにて公開収録イベントを開催！放送に先駆け、手に汗握る最終選考会の様子を観覧いただけます。棚橋弘至、ハシヤスメ・アツコらとともに、熱いエールを送る見届け人として…そして、ステージに立つ挑戦者の一人として、ライブならではの臨場感で筋肉の祭典を盛り上げませんか？！

※2月8日(日)23:59まで一般出場者を募集中です。詳細は下記をご確認ください。

また、新たな招待出場者として、恋愛リアリティショー番組などで注目を集めるインフルエンサー「しんたろー」の参戦が決定！元アイドルでパーソナルトレーナーとして活躍する吉川太郎、そしてアクロバットトレーナーで俳優の辻村晃慶たちとともに、“筋肉プリンス No.1”の座を狙います。

さらに、公開収録当日には出場者たち(吉川太郎・しんたろー・辻村晃慶ら)との撮影会を実施する予定です！詳しくは番組HPや公式SNSで追加情報を順次解禁する予定なので、ぜひともお楽しみに！

※状況により、内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。

招待出場者｜しんたろー

招待出場者・しんたろーからのメッセージ

「まさかこのような面白いコンテストに呼んでいただきありがとうございます！思い切って自分らしくみんなを笑顔にしていきます！！」

■しんたろー（インフルエンサー）

TikTok・YouTubeなどを中心に活動し、SNS総フォロワー数は100万人を超える。バラエティ番組から恋愛リアリティ番組まで幅広く活躍。2023年からは音楽活動にも本格的に取り組み、これまでに4楽曲をリリース。また、身体能力にも優れ、ベンチプレスでは95kgを挙げるパワーの持ち主。

「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」

▼OA情報

放送日時： 2026年3月14日(土)深夜1:28～1:58

出 演：見届け人 棚橋弘至 ハシヤスメ・アツコ ほか

招待出場者 吉川太郎 しんたろー 辻村晃慶

進行 永岡歩(CBCアナウンサー)

アシスタント 瀧川幸樹(CBCアナウンサー)

放送形態：CBCテレビローカルエリア（愛知・岐阜・三重）での地上波放送＋TVerなどでの配信

内 容：最終選考会当日の様子と、その裏側をお届けします。

公式HP：https://hicbc.com/tv/oshikinpuri/

公式X：@cbc_oshikinpuri [URL] https://x.com/cbc_oshikinpuri

公式Instagram：@cbc_oshikinpuri [URL] https://www.instagram.com/cbc_oshikinpuri/

※状況により放送日時等は変更になる場合がございます。

▼公開収録イベント(最終選考会) 概要

開催日：2026年2月21日(土)

時間：14:00 収録開始 (13:00 開場)

場所：CBCホール (愛知県名古屋市中区新栄1-2-8)

問い合わせ：CBCテレビ IPプロデュース部 090-1561-8605

※平日の11:00～17:00にて対応可。それ以外の時間帯や土日祝日は対応できませんのでご了承ください。

入場チケットのお求めはこちら

料金：2,500円(税込)

※全席指定。チケット１枚につき別途、発券手数料(165円)・システム利用料(330円)が必要です。

販売場所：CBCチケットセンター

URL：https://www.tickets.funity.jp/cbc/events/view/9916

【注意事項】

・予定枚数に到達次第、販売終了となります。

・未就学児は入場できません。

・当日は、テレビ収録を行います。収録した映像や写真は、CBCテレビ（CBCテレビが指定する第三者を含む）による国内外での放送や配信などその他あらゆる媒体に利用させていただく可能性がございます。

・出演者は変更になる可能性がございます。

・天候や災害などの理由で収録や放送は急遽中止になる場合がございます。

・収録中は着席でのご観覧をお願いします。

・お客様による録音、録画、撮影は禁止とさせて頂きます。

・ご入金後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。

・営利目的のチケットの転売は、いかなる場合でも固くお断りします。

・チケット購入ページ(CBCチケットセンター)に記載されている注意事項もよくお読みください。

・会場へのアクセスには公共の交通機関をご利用いただきますようお願い致します。

・以上の項目を遵守して頂けない場合、またはスタッフの指示に従って頂けない場合は、収録の中止、またはお客様に退席して頂く場合がございます。

(C)CBCテレビ一般出場者募集！まもなく締切!!

ご自慢の筋肉とパフォーマンスで会場を沸かせて“筋肉プリンスNo.1”を目指したい、一般出場者も募集中です。

応募締切：～2月8日(日) 23:59

応募方法：応募フォーム(https://forms.gle/4SahPTaP4iTkrxR19)よりご応募ください。

※詳細はCBCマガジン(https://hicbc.com/cc/u/?id=pr-26011601)をご覧ください。