毎日通いたくなる！かっぱの挑戦 平日（得）メニューに、定番人気の「シューアイス」が初登場！「おにぎり・かけうどん・味噌汁・シューアイス」の計４品が税込各９０円！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年２月19日（木）～2月25日（水）の平日限定で「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」を週替わりで提供いたします。

今回の平日(得)メニューは大変好評をいただいている「おにぎり」や「うどん」、さらに「味噌汁」と人気のサイドメニューに加え「シューアイス」をご用意しました。

『香ばし炙りおにぎり』は、特製タレを塗り直火で炙ることで、外はカリッ、中はふっくら。刻みたくあんの食感がアクセントになり、香りと食感のハーモニーをお楽しみいただけます。

シンプルながらも出汁の旨みが広がる『かけうどん』、『あおさの味噌汁』磯の香り豊かなあおさを使用した温まる一杯です。食後のデザートに最適な『さっぱりシューアイス』もラインアップしました。

対象メニューは税込各90円。食卓をお得に彩る「生活応援価格」でご提供します。ぜひこの機会に、かっぱ寿司ならではの味わいをお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【店内飲食限定「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」各82円（税込各90円）概要】

●平日限定：2026年２月１９日(木)～２０日(金)・２月24日(火)～25日(水)の期間

・実施期間：2026年２月19日（木）～２５日（水）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』『あおさの味噌汁』『さっぱりシューアイス』

・販売価格：各82円（税込各90円） ・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu

※『香ばし炙りおにぎり』は２月26日(木)からも90円で販売いたします。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。

※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。

直火炙り『香ばし炙りおにぎり』82円（税込90円）

通常160円（税込）～

※刻みたくあん入り

『かけうどん』82円（税込90円）

通常190円（税込）～

『あおさの味噌汁』82円(税込90円)

通常260円（税込）～

※地域により赤だしでのご提供となります

『さっぱりシューアイス』82円（税込90円）

通常110円（税込）～

●平日(得)価格を体感しよう！オススメご注文ラインアップ例

各 82 円(税込各 90 円)でご提供する『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』『あおさの味噌汁』『さっぱりシューアイス』と、店内で切り付けしている『まぐろ・サーモン二種盛り』をご注文いただいても、合計 470 円（税込）ご堪能いただけます。定番寿司からサイドメニュー、スイーツまで、かっぱ寿司の人気商品を組み合わせて、ぜひお楽しみください。

直火炙り『香ばし炙りおにぎり』82円（税込90円）

『かけうどん』82円（税込90円）

『あおさの味噌汁』82円（税込90円）

店内切付『まぐろ・サーモン二種盛り』二貫100円（税込110円）

『さっぱりシューアイス』82円（税込90円）

リリース内画像素材：https://x.gd/UOzz0