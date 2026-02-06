北千住エリアにAOKIの駅前型ニューフォーマット店舗が初出店！2026年2月14日（土）に「AOKI北千住駅西口店」オープン！
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、2026年2月14日（土）に東京都足立区の北千住
エリア初出店となる、「AOKI北千住駅西口店」を出店いたします。AOKIでは大型旗艦店である
銀座本店のリニューアルを皮切りに新たな店舗形態への転換を進めており、本店舗を駅前型の
「省スペース型ニューフォーマット店舗」と位置付け、全国の主要拠点へと順次拡大してまいります。
■北千住エリアに初出店！「街の総合洋品店」としてお客様のLIFE＆WORK STYLEに寄り添う
AOKIでは、現行事業モデルからの転換・刷新を図るべく2024年より新たに、
『仕事も、人生も輝かせるLIFE&WORK STYLEのAOKI』をビジョンに掲げ、新たな商品開発や
プロトタイプ店舗の構想に取り組んでまいりました。
今回新たに出店する「AOKI北千住駅西口店」では、従来通りスーツも取り揃えながら、ビジネス
カジュアルとレディースの売場面積を拡大。また、お客様が快適かつスピーディーにお買い物ができる
ゾーニング・動線を実現しました。また、オンライン上の在庫でお買い物ができ、倉庫からご自宅へ
お届けする“ウェブオーダーサービス”や、注文した商品を店頭で受け取れる“店舗受け取りサービス”もご利用いただくことができます。
63坪というコンパクトさでありながら、本サービスによりオンラインショップと実店舗の連携を図ることで、従来のAOKIと変わらない品揃え・サービスを実現しました。
AOKIでは、本店舗を駅前型の「省スペース型ニューフォーマット店舗」と位置付け、新たな店舗
形態のAOKIへの転換を順次拡大してまいります。
今後もAOKIは、『LIFE＆WORK STYLEのAOKI』の実現に向け、商品・接客・店舗環境をより一層磨き上げ、さらなる顧客満足の追求に取り組んでまいります。
【店舗情報】
店舗名 ：AOKI北千住駅西口店
住所 ：東京都足立区千住2-22
電話番号：03-6698-7958
店舗面積：63坪
営業時間：10:00～20:30
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1145-a6b87012ba88c26c4f36b957ff3add81.pdf