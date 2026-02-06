北千住エリアにAOKIの駅前型ニューフォーマット店舗が初出店！2026年2月14日（土）に「AOKI北千住駅西口店」オープン！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、2026年2月14日（土）に東京都足立区の北千住

エリア初出店となる、「AOKI北千住駅西口店」を出店いたします。AOKIでは大型旗艦店である

銀座本店のリニューアルを皮切りに新たな店舗形態への転換を進めており、本店舗を駅前型の

「省スペース型ニューフォーマット店舗」と位置付け、全国の主要拠点へと順次拡大してまいります。

■北千住エリアに初出店！「街の総合洋品店」としてお客様のLIFE＆WORK STYLEに寄り添う

AOKIでは、現行事業モデルからの転換・刷新を図るべく2024年より新たに、

『仕事も、人生も輝かせるLIFE&WORK STYLEのAOKI』をビジョンに掲げ、新たな商品開発や

プロトタイプ店舗の構想に取り組んでまいりました。

今回新たに出店する「AOKI北千住駅西口店」では、従来通りスーツも取り揃えながら、ビジネス

カジュアルとレディースの売場面積を拡大。また、お客様が快適かつスピーディーにお買い物ができる

ゾーニング・動線を実現しました。また、オンライン上の在庫でお買い物ができ、倉庫からご自宅へ

お届けする“ウェブオーダーサービス”や、注文した商品を店頭で受け取れる“店舗受け取りサービス”もご利用いただくことができます。

63坪というコンパクトさでありながら、本サービスによりオンラインショップと実店舗の連携を図ることで、従来のAOKIと変わらない品揃え・サービスを実現しました。

AOKIでは、本店舗を駅前型の「省スペース型ニューフォーマット店舗」と位置付け、新たな店舗

形態のAOKIへの転換を順次拡大してまいります。

今後もAOKIは、『LIFE＆WORK STYLEのAOKI』の実現に向け、商品・接客・店舗環境をより一層磨き上げ、さらなる顧客満足の追求に取り組んでまいります。

【店舗情報】

店舗名 ：AOKI北千住駅西口店

住所 ：東京都足立区千住2-22

電話番号：03-6698-7958

店舗面積：63坪

営業時間：10:00～20:30

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

