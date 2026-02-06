メガネブランド「Zoff」×「NO COFFEE」が初のコラボレーション　アイウェアコレクション「Zoff | NO COFFEE」

株式会社インターメスティック

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、コーヒーショップ「NO COFFEE（ノーコーヒー）」と初めてコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜NO COFFEE」全4種を、2026年2月20日（金）に全国の一部Zoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売します。また、2026年2月6日（金）よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始します。

「Zoff｜NO COFFEE」は、 “Life with good coffee”をコンセプトに、コーヒーのあるライフスタイルを提案し、福岡を拠点に全国、さらには世界へと展開を続ける「NO COFFEE」との初のコラボレーション。「NO EYEWEAR」をテーマに、コーヒーから着想を得たカラーリングを採用し、ミニマルな佇まいと日常使いに適した機能性を兼ね備え、暮らしにすっとなじむサングラスコレクションです。テンプルには、「NO COFFEE」のブラックラテをイメージしたオリジナルのグラデーションカラーを採用。シンプルで日常になじみやすい定番サングラスと、アクティブなライフスタイルに寄り添う持ち運びに便利な折りたたみサングラスの2型を展開。各型２色、計４種のラインアップです。

■商品概要

- 商品名｜Zoff | NO COFFEE- 種類・価格｜サングラス 2種 \9,900、折りたたみサングラス2種 \9,900※オリジナルケース・メガネ拭き、ノベルティ「エヌオくんアクリルキーチェーン」付き- 発売日｜2026年2月20日（金）- 先行予約｜2026年2月6日（金）午前11時～ Zoff公式オンラインストア- 取扱店舗｜一部のZoff店舗（アウトレット除く）、Zoff公式オンラインストアほか- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/nocoffee.aspx※取扱店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください

■商品詳細

POINT

01：コーヒーから着想を得たカラーリング。テンプルには、「NO COFFEE」のブラックラテをイメージしたオリジナルのグラデーションカラーを採用。色の調整を重ね、ラテのイメージに近づけました。

02 ：マークは、上から見たマグカップをイメージ。テンプル内側には、さり気なくロゴをあしらい、シンプルで日常使いしやすいデザインに。折りたたみサングラスは、たたんだときに「NO COFFEE」のロゴが現れる仕様。

#01 サングラス ZA261G01 \9,900

シンプルで日常になじみやすい定番のウエリントンタイプ。カラーはブラックコーヒーとブラックラテをイメージした黒とクリアのグラデーションの2色展開。

ZA261G01_14E1ZA261G01_14E2サングラス専用のオリジナルメガネケースとメガネ拭きがセット

#02 折りたたみサングラス ZN261G02 \9,900

アクティブなライフスタイルに寄り添う、持ち運びに便利な折りたたみ仕様。レンズはライトカラーとダークカラーの2色展開で、TPOに合わせて選べるのもポイントです。

ZN261G02_14E1ZN261G02_14E2折りたたみサングラス専用のオリジナルメガネケースとメガネ拭きがセット

ノベルティ「エヌオくんアクリルキーチェーン」

｜ NO COFFEE

2015年に福岡にて設立したコーヒーショップ。コンセプトは""Life with good coffee""。エスプレッソ系のドリンクを中心に、季節限定のドリンクやセレクトしたお菓子の販売、さらにオリジナルグッズの展開にも力を入れており、マグカップ、タンブラー、Tシャツ、iPhoneケースなど幅広い商品を展開している。また定期的にアーティストやアパレルブランド、企業などともコラボレーションを行い、あわせて店内イベントも随時開催する。海外展開も行なっており、韓国、台湾にそれぞれ店舗を構えている。

｜お問い合わせ

