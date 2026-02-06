『ズートピア』公開10周年記念！にぎやかなドーナツパーティーをテーマにした新コレクションをディズニーストアで2月13日（金）より順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、ディズニー映画『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションを、ディズニーストア店舗で2月13日（金）より、ディズニーストア一部店舗※1とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月10日（火）より※2順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。



特集ページ :
http://disneystore.jp/disney/movie/zootopia/2026/


※1　ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店


※2　ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月9日（月）12:00～2月10日（火）7:00の先行販売をいたします。




※　発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページ(https://www.disney.co.jp/store/news/information/if20260206_101)よりご確認ください。



■ 10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia



(C) Disney

タンブラー　1,300円/ ぬいぐるみ＜ニック＞＜クロウハウザー＞　各4,600円/ ＜ジュディ＞　4,400円/


ぬいぐるみキーチェーン　3,800円/ ティッシュボックスカバー　2,800円



　ディズニーストアから、『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが登場します。テーマは“ズートピアのドーナツパーティー”。ジュディ・ホップスやニック・ワイルドたちが、パーティーグッズを身につけて、ドーナツやドリンクを持って楽しむにぎやかな描き起こしアートです。10周年にちなんだ「10」の数字が隠れた、遊び心あふれるデザインにご注目ください。


　ぬいぐるみはジュディとニックに加え、ドーナツが大好物のクロウハウザーがラインナップ。両手にドーナツを持って嬉しそうな姿がキュートです。ぬいぐるみキーチェーンは、キャラクターをモチーフにしたドーナツ5種セットが登場。さらに、タンブラーやポーチなどの雑貨から、トートバッグやキャップなどのファッションアイテムまで幅広く展開します。長袖Tシャツは、ペアで並ぶとジュディとニックが乾杯しているように見える背面アートがポイント。ティッシュボックスカバーはドーナツの箱をイメージしたユニークなデザインで、日常を楽しく演出します。



■ ZOOTOPIA FASHION


　『ズートピア』のキャラクターやモチーフを取り入れたファッションアイテムが登場します。警察官のジュディが着ている制服をイメージにしたベスト付き長袖シャツやハット、ニックをイメージしたブルゾンやハットなど、キャラクターになりきって楽しめるアイテムがラインナップ。さらに、アイスキャンディーやニンジン型レコーダーペン、ドーナツ屋さんなど、作中に登場するモチーフを取り入れたショルダーバッグやポーチなども登場します。作品の世界観を感じられる存在感のあるデザインで、パークへのおでかけにもぴったりです。





＜販売店舗＞


ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、


名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、


ディズニー公式オンラインストア



ショルダーバッグ　5,900円/ ハット＜ニック＞　4,000円/ ブルゾン　14,500円/ ポシェット　3,900円/


長袖シャツ・ベストセット　12,300円/ ハット＜ジュディ＞　4,900円/ ポーチ　3,900円






