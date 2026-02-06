子たちに雪の魅力を伝える『雪育プロジェクト』「雪育 初心者限定レッスン会」追加開催決定

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

ハンターマウンテン塩原（栃木県那須塩原市、総支配人：中平 貴弘）は、雪の魅力を子どもたちに伝え、雪と共に生きる豊かな未来を育む活動「雪育プロジェクト」の一環として、「雪育 初心者限定レッスン会」（以下、「本企画」）を開催しています。今年も多くのお子さまたちの申込みをいただき、2026 年 1 月から 3 月にかけて毎月 1 回の開催予定でしたが、急遽、3 月 14 日（土）にも追加開催することが決定いたしました。ひとりでも多くの子どもたちに、スキーやスノーボードの楽しさを体験いただける機会をお届けいたします。

■「雪育 初心者限定レッスン会」について

ハンターマウンテン塩原では、雪上を滑りながら大自然を相手に遊ぶ楽しさを未来へ繋げていきたいという想いから、今年もお子さまのスキーやスノーボードの初体験をサポートする「雪育 初心者限定レッスン会」を開催しています。毎年多くの子どもたちが本企画でスキー場デビューを果たし、今年も多くのお申込みをいただいていることから、急遽、3 月 14 日（土）にも追加開催することといたしました。

子どもにスキー、スノーボードを体験させたいけれど、スキー場に連れて行ったり教えたりすることが難しい方々にこそ、”お子さまのウィンタースポーツの第一歩” をサポートいたしますので、気兼ねなくお申込みいただけます。参加料金は無料*¹、リフト 1 日券やスキーとスノーボードのセット、ウェア、ヘルメットのレンタル*²もついています。

「雪育 初心者限定レッスン会」開催概要

【開催日程】2026 年 ２ 月 28 日(土)、3 月 14 日(土)、3 月 28 日(土)

【開催時間】10：00～12：00

【開催場所】ハンターマウンテン塩原

【定 員】スキーレッスン 各日 50 名／スノーボードレッスン 各日 40 名

【料 金】無料*¹

（リフト1日券、レッスン、スキーまたはスノーボードウェアセット・ウェア・ヘルメットレンタル含む*²）

【申込方法】ハンターマウンテン塩原公式サイトからWEB申込

【案内サイト】https://www.hunter.co.jp/winter/news/%e9%9b%aa%e8%82%b2yuki-ikuproject/

*¹ レッスン会参加にあたり、傷害保険への加入が必要です。（別途保険料がかかります）

*² レンタルには、グローブとゴーグルは含まれません。

■雪と共に生きる豊かな未来へと繋ぐ「雪育プロジェクト」について

少子化やコロナ禍の影響で子どもたちの屋外活動が減少する中、ハンターマウンテン塩原では「雪育（ゆきいく）プロジェクト」を通じて、冬の自然と触れ合う機会を創出してまいりました。この活動は、今年で 11 年目を迎えます。スキーやスノーボードの体験は、バランス感覚などの身体能力の向上や、仲間との協調性、チャレンジ精神の育成につながることから、地域社会と連携した持続可能な取り組みを推進しています。

ハンターマウンテン塩原では 2025 - 2026 年ウィンターシーズンの「雪育プロジェクト」として、栃木県内の小・中学生およそ 3 万人にリフト1日券を無償提供いたしました。本プロジェクトを通じて、多くの子どもたちが雪の魅力やウィンタースポーツの楽しさを体験し、未来へとつなげていけるよう、今後も継続して取り組んでまいります。

■「ハンターマウンテン塩原」施設概要

都心から約 2 時間半でアクセス可能、ゴンドラを含む 6 基の搬器で最⾧滑走距離 3,000m、計 12 のコースを有する首都圏最大級のスノーリゾート。最新の機材や多彩なウェアが揃ったレンタルショップや、スノーエスカレータを完備したキッズパークから、スノーパークやダイナミックな急斜面まで、初心者から上級者まで満足いただける設備を備えています。環境問題にも向き合いながら、ユーザーの利便性を常に意識し、最高の雪質で冬スポーツを楽しむことができる「ハンターマウンテン塩原」にぜひお越しください。

2025-2026ウィンターシーズン営業概要

営業期間：2025 年 11 月 29 日（土）～ 2026 年 5 月 6 日（水）予定

営業時間：平日 8：30～16：00／土日祝・年末年始 8：00～16：00

所在地：〒329-2922 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒

料 金：大人（中学生以上） 特定日6,800円／休日6,500円／平日5,800円

子供（小学生） 特定日5,800円／休日5,500円／平日4,800円

シニア割引（60歳以上） 特定日6,300円／休日6,000円／平日5,300円

※特定日：年末年始 12 月 27 日（土）～ 1 月 4 日（日）1 月- 2 月の土日祝

※休日 ：上記以外の土日祝日

コース数：12 コース（初級30％・中級40％・上級30％）

搬器数：6 基（ゴンドラ1基・クワッドリフト2基・ペアリフト3基）

交 通：東北自動車道 西那須野塩原ICより国道400号29km（首都圏から約2時間半）

公式サイト：https://www.hunter.co.jp/winter/