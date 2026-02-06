春限定の桜の香りをまとった「桜エディション」2月より順次発売！初開催「SAKURA Moving POPUP」3月26日（木）より開催

Wyatt Co.,Ltd.

「羨望の柔らかさと心惹かれる香り」がコンセプトの韓国発パーソナルケアブランド「UNOVE（アノブ）は、春限定の新商品「桜エディション」を2026年2月より順次発売いたします。

また、本エディションの発売を記念し、UNOVEの世界観を五感で体験できる期間限定イベント「SAKURA Moving POP-UP」を2026年3月26日（木）～4月1日（水）に開催いたします。

UNOVEが提案する至福のひとときへ、特別なあなたをご招待いたします。

■春限定 「桜エディション」

UNOVE 桜エディションは、ダメージケアで評価されてきた処方力と、春限定の桜の香りを融合したシーズナルエディションです。

POINT１：従来の高い製品力はそのまま

製品の高い品質、期待を上回るしなやかさは変わらず維持し、ベストセラーの テンダーブルーム、スウィートブリーズの香りとともに新たに限定でお届けする桜エディション。ダメージケアで上質な柔らかさを叶えます。

POINT２：春限定！桜が散りばめられた特別パッケージ

UNOVEの代表カラーであるピンクとネイビーを基調に、桜のモチーフをあしらった、バスタイムを華やかに彩る限定デザイン。

POINT３：満開の桜の花びらのように優雅に広がる華やかな香り

春の日のときめきを込めたUNOVEの桜の香りは、春の暖かさにぴったりなムスクと、華やかに咲き誇る桜が調和し、長時間やわらかく漂う甘く華やかな香りが続きます。やわらかな髪に広がる、上品で優雅な桜の香りをお楽しみください。

販売開始時期

オフライン店舗：2月より各店舗順次発売

オンラインストア：Qoo102月27日先行発売

商品取扱店舗

オフライン店舗：全国バラエティーショップ及びマツモトキヨシ

オンラインストア：Qoo10、楽天にて順次発売予定

■商品詳細

■UNOVE 桜エディションＮ (ダメージリペアシャンプー&トリートメント 桜エディションＮ)

・容量：500g＋500g

・価格：オフライン \3,080（税込）

オンライン \4,599（税込）

■UNOVE ディープダメージトリートメントEX 桜エディションＮ

・容量：150mL（オフライン）

320mL （オンライン）

・価格：オフライン（150mL）\1,700（税込）

オンライン（320mL）\3,200（税込）

■UNOVE シルクオイルエッセンス 桜エディション

・容量：70mL (オンライン)

・価格：オンライン \2,580（税込）

※数量限定、なくなり次第終了

■桜エディション発売記念

UNOVE「桜エディション」の発売を記念し、抽選でご当選された方のみをご招待する完全招待制イベント「SAKURA Moving POP-UP」を、2026年3月26日（木）～4月1日（水）の期間限定で開催いたします。

本イベントでは、桜色に装飾されたアフタヌーンティーバスに乗車し、UNOVEが提案する“至福のひととき”を体験いただける、特別なPOP-UPイベントとなっています。

また、どなたでもご参加可能なSNS連動キャンペーンも同時開催。「SAKURA Moving POP-UP」を撮影し、指定ハッシュタグを付けてご自身のInstagramに投稿された方の中から抽選で、UNOVE代表アイテム「ディープダメージトリートメントEX150g」現品をプレゼントいたします。

ぜひこの春だけのUNOVEの特別な体験をお楽しみください。

■イベント概要

開催日程：2026年3月26日（木）～4月1日（水）（当選者限定）

時間：下記いずれかのお時間にてご案内

１.11:00～12:30

２.13:00～14:30

３.15:00～16:30

場所：〒150-8925 東京都渋谷区神宮前5丁目53－70周辺

※詳細は別途当選者宛にご連絡させていただきます。

●豪華特典 オリジナルアフタヌーンティー＆ドリンクのご提供

SAKURA Moving POP-UP乗車時、特別メニューのアフタヌーンティーとドリンクをお楽しみいただけます。

※メニュー内容は変更となる可能性があります。

●どなたでもご参加可能！SNS連動キャンペーン

SAKURA Moving POP-UPを撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSに投稿された方の中から抽選で、UNOVE代表アイテム「ディープダメージトリートメントEX150g」現品をプレゼントいたします。

※当選者様には後日、公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。

※撮影・投稿の際は、周囲の安全に十分ご配慮ください。

▼指定ハッシュタグ

#UNOVE #アノブ #ダメージヘア卒業チャレンジ

■参加方法（抽選制）

本イベントは、オンライン(Qoo10)・オフライン店舗にて、所定の応募条件を満たし、抽選にご当選された方のみが参加可能となります。

１. オフライン購入者対象（抽選）

応募期間：2月6日～3月6日

※2月6日以降の購入分が対象

応募方法：オフライン店舗にて、桜エディションを含むUNOVE製品を税込5,000円以上ご購入のうえ、専用応募フォームよりお申し込みください。

応募フォーム(https://forms.gle/WkwtGv4PeXcaN5So8)

※UNOVE商品お取り扱いのある全国バラエティーショップ及びマツモトキヨシが対象となります。取り扱いの有無は店舗側へご確認お願い致します。

※オフライン店舗では、桜エディション「アノブ 桜エディション N (アノブ ダメージリペアシャンプー 桜エディション N & アノブ ダメージリペアトリートメント 桜エディション N)」および「アノブ ディープダメージトリートメント EX 桜エディション N」のみ取り扱っております。

当選発表：当選者様へ2月19日以降、順次個別ご案内いたします

当選人数：75組150名様

※応募フォームにてご希望の日程をご選択のうえ、お申し込みください。

※後日、確定日時をご連絡いたします。

※最終的な参加可否をご回答いただいた時点で、応募完了となります。

２. オンライン（Qoo10）購入者対象（抽選）

日時：3月3日 20:00～21:00

応募方法：Qoo10ライブショッピングにて、ライブ限定メインセット「桜デイリーダメージケアセット」をご購入のうえ、ライブ画面のコメント欄に「買いました」とコメントいただいた方の中から、抽選でプレゼントいたします。

当選発表：ライブ終了後、7営業日以内にQoo10アノブ公式ショップより、Qoo10アカウントにご登録のメールアドレス宛にご連絡いたします。

※当選のご連絡は、当選者の方のみにお送りいたします。

※事前にQoo10からのメール受信設定および、迷惑メールフォルダのご確認をお願いいたします。

※当選通知メールに記載の応募フォームより、ご希望の日程を選択のうえお申し込みください。

※お申し込み後、順次確定日時をご連絡いたします。

※最終的な参加可否をご回答いただいた時点で、応募完了となります。

当選人数：75組150名様

※抽選状況により、追加抽選を実施する場合がございます。その際、応募スケジュールが前後する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

３. SNSキャンペーン（抽選）

●Instagram

応募期間：2月20日～3月6日

応募方法：

１.UNOVE公式アカウント（@unove.jp）をフォロー

２.キャンペーン投稿に「いいね」＋「コメント」

３.指定ハッシュタグを付けて、お気に入りのUNOVE製品またはグッズを投稿（フィードまたはリール）

#UNOVE #アノブ #ダメージヘア卒業チャレンジ

当選発表：3月13日 ※当選者様にのみDMにてご連絡

当選人数：5組10名様

●X（旧Twitter）

応募期間：2月20日～3月6日

応募方法：

１.UNOVE公式アカウント（@unove.jp）をフォロー

２.キャンペーン投稿に「いいね」＋「コメント」

３.指定ハッシュタグを付けて投稿

#UNOVE #アノブ #ダメージヘア卒業チャレンジ

当選発表：3月13日 ※当選者様にのみDMにてご連絡

当選人数：5組10名様

■UNOVEとは

韓国発のパーソナルケアブランド「UNOVE」は、「羨望の柔らかさと香りで「私」を解き放つ」がコンセプトの下、「羨望の柔らかな髪へ」導くために、ダメージ髪に潤いを与え、柔らかさや香りを基にムードをまとうことができるのが特徴です。

代表製品である『ディープ ダメージ トリートメント EX』が4年連続 オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS) ヘアケア部門1位、Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS ヘアケアカテゴリー1位、LIPSベストコスメ2025 インバストリートメント部門1位、VOCE 韓国ベストコスメ 2025 ヘアケア 部門1位など日韓アワードにて多数受賞しており、ビューティー強国でも愛され続けているブランドです。

【POINT】

１.韓国K-BEAUTY 代表プラットフォームで1位を獲得

2022～2025年に4年連続オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS)でヘアケア部門第1位

2024~2025年韓国オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS) シャンプー部門第2位

２.24時間対応！髪の美容液

髪に必要なタンパク質を素早くチャージできるようシャンプーの他に、ウォータリータイプ・

オイルタイプ・熱から守るクリームタイプなど複数のトリートメントをラインナップ

３.まるで香水！こだわりのシグネチャーパフューム専門調香技術を適用したアノブだけのシグネチャーパフュームで魅力的でフレッシュな香りを表現

■各種リンク

・アノブ公式サイト：https://unove.jp/

・Qoo10公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/unove

・日本公式X：https://x.com/UNOVE_japan

・日本公式Instagram：https://www.instagram.com/unove.jp/