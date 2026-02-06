【東京グレートベアーズ】柳田将洋選手ネイチャーラボのプレミアムプロテイン『CLEVER(クレバー)』アンバサダー就任のお知らせ
株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、このたび東京グレートベアーズのトップパートナーである株式会社ネイチャーラボのプレミアムプロテイン『CLEVER(クレバー)』のアンバサダーに柳田将洋選手が就任いたしましたので、お知らせいたします。
柳田選手の力強さ、クレバーなプレースタイル、そして常に高みを目指す姿勢が、クレバーのブランドコンセプトと重なることから今回の起用に至りました。
オリジナルブランドムービーは、柳田選手のダイナミックなプレーと、『クレバー 高吸収プロテイン』が持つ「吸収効率」「パフォーマンス向上」のメッセージを融合させた映像表現となっています。
また、2026年2月14日(土)15日(日)に有明コロシアムにて開催される、大同生命SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ジェイテクトSTINGS愛知戦にて、柳田選手を起用した新キービジュアルの特設ブースで、新商品の『クレバー高吸収プロテイン』３フレーバーをひと足早く試飲できる展示を実施いたします。さらに、ブースで『クレバー高吸収プロテイン』をご購入いただくと、数量限定で柳田選手のポストカードをプレゼントいたします（全４種）。ぜひ会場にお越しいただき、クレバーの新商品を体験ください。
■CLEVERとは
私たちは、効率的な手法で理想の体形を手に入れたい*と願う人のために、高品質でプレミアムなサプリメントとプロテインを提供することを目指しています。
彼／彼女が目標に到達するために最高のパフォーマンスを発揮すること。
毎日の課題や壁を克服するのを助けるために、最高の燃料を作ります。
そのために私たちは最高の基準の品質を目指しています。
それは、ピュアで無駄なものが入っていないこと。
最短最速で目標に向かっていくあなたのそばにある存在です。
*トレーニングと食事管理による
公式ブランドHP https://www.clever-protein.com
■ブランドムービー 概要
タイトル：クレバー ブランドムービー「クレバーな決断。柳田選手」篇 15秒／30秒
出演 ：柳田将洋（東京グレートベアーズ所属）
声優 ：石川界人
視聴URL（15秒）：https://www.youtube.com/watch?v=boIsCGqpC28
視聴URL（30秒）：https://www.youtube.com/watch?v=KvlAV5MekHs
その他 ：2026年4月にTVCM放映を予定
タイトル：クレバー ブランドムービー「クレバーな決断。高吸収プロテイン」篇 15秒
出演 ：柳田将洋（東京グレートベアーズ所属）
声優 ：石川界人
視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=7EohMxp2LKo
■ブランドムービー ストーリー
今回のムービーで最も注力したのは、これまであまり公開されることのなかった柳田選手の研ぎ澄まされた「肉体美」です。
世界と戦うためのパワフルなスパイクやサーブを生み出す「背筋」や「肩回りの筋肉」、そして幾度も高く跳び続けることを可能にする「強靭な脚力」を徹底的に描写。一挙手一投足に合わせて躍動する筋肉の機能的な美しさに、モニターを見つめるスタッフ一同が息を呑むほどでした。「クレバーな決断。」というコピーを体現するかのように、自らの身体とストイックに向き合い、一切の妥協を許さない柳田選手の姿勢。それはまさに、本質を追求するプレミアムプロテイン「CLEVER」の世界観そのものです。
■柳田 将洋 （やなぎだ・まさひろ）選手プロフィール
【ポジション】アウトサイドヒッター
【 生年月日 】1992年7月6日（33歳）
【 出 身 】東京都江戸川区
【身長／体重】186cm／80kg
【 利き腕 】右
【 経 歴 】東洋高校→慶應義塾大学→サントリーサンバーズ→Volleyball Bisons Bühl（ドイツ）→Cuprum Lubin（ポーランド） →United Volleys Frankfurt（ドイツ）→サントリーサンバーズ→ジェイテクトSTINGS→東京グレートベアーズ
【 背番号 】8
■柳田 将洋 選手コメント
この度、クレバープロテインのアンバサダーに就任させていただきました。アスリートとして日々のコンディションづくりに欠かせない存在であり、また多くの方々に愛されているブランドとこのようなご縁をいただけたことを、大変嬉しく思っております。今回の取り組みをきっかけに、より多くの方にクレバープロテインの素晴らしさを知っていただければ幸いです。
■クレバーブース出展概要
・対戦カード：東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知
・日時：
2月14日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始
2月15日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始
※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。
・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）
当日は、柳田選手を起用した新キービジュアルを掲出した特設ブースにて、新商品『クレバー高吸収プロテイン』全3フレーバーをいち早く試飲できる体験展示を実施いたします。
さらに、ブースにて『クレバー高吸収プロテイン』をご購入いただいた方には、数量限定で柳田選手のポストカード（全4種）をプレゼント。
柳田選手とともに届けるクレバーの新商品を、ぜひ会場でご体験ください。
■クレバーブース＆ネイチャーラボストアにてキャンペーン実施
数量限定で『クレバー高吸収プロテイン』をご購入いただいたお客様に、柳田選手の限定ポストカード（全3種）をプレゼントいたします。
クレバーブースでは2月14日(土)15日(日)の2日間販売、ネイチャーラボストアでは2月15日（日）より販売を開始します。
先行予約受付中：https://store.naturelab.co.jp/collections/clever
※購入特典のA～Cのポストカードのデザインは、クレバーブース及びネイチャーラボストア共通です。
■柳田選手 直筆サイン入りポストカードがもらえる！
クレバーブース限定「コンプリートセット（オリジナルシェイカー付）」をご購入の方に、先着・数量限定で、会場でしか手に入らない柳田選手の直筆サイン入りポストカードをプレゼントいたします。
※柳田選手の直筆サイン入りポストカードが特典のコンプリートセットは、ネイチャーラボストアでの販売はございません。
■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears
東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。
チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/