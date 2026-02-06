デジタルハリウッドSTUDIO、株式会社グッドパッチと共同でWebデザイナー専攻向け「UXデザイン」の新カリキュラムを開発

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール、デジタルハリウッド（運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳、学長：杉山知之）が運営をする、新しい学びのスタイルを通して多様なライフスタイルを支援し全国へ展開している、Webと動画について学べるラーニングスタジオ『デジタルハリウッドSTUDIO』では、Webデザインおよびクリエイティブ教育の質をさらに高めるべく、UX分野における豊富な知見を持つ株式会社グッドパッチと共同で、Webデザイナー専攻向けの『UXデザイン』の新カリキュラムを開発し、2026年春より提供を開始いたします。

【講座開発背景】

UXを「特別なスキル」から「Webデザイナーの標準装備」へ

近年、あらゆるビジネスにおいてデジタルシフトが加速する中、デザイン業界ではAI活用の進展とその対応が新たな課題となっています。こうした環境変化を背景に、デザイナーに求められる役割は、「見た目の美しさを追求すること」から、「ユーザー体験を通じて事業成長に貢献すること」へと大きく変化しています。

一方で、従来のWeb制作教育の多くはツール操作の習得に偏りがちで、制作現場が求める「課題解決のための思考プロセス（UX）」を体系的に学ぶ機会は、必ずしも十分とは言えない状況でした。

デジタルハリウッドでは、これまでUX領域を主に「本科UI/UXデザイン専攻」を提供してきましたが、今年度はすでに前年度比約3倍のペースで受講生を受け入れております。

こうした実績と、近年のWeb制作現場におけるUX需要の高まりを背景に、Webデザイナー専攻においてUXデザインを標準カリキュラムとして今春に導入・刷新いたします。

【なぜ、今このUXが必要なのか】

デザイン教育を「装飾」から「戦略」へアップデート

デジタルハリウッドSTUDIOは、30年にわたりクリエイティブ業界未経験者をプロフェッショナルへと育成してきた教育ノウハウと、UXデザインの社会実装を牽引する株式会社グッドパッチの知見を融合し、教育現場と業界とのギャップを埋めることを目指します。

企画・設計段階からUX視点を持ち、実務で通用する思考力と制作力を兼ね備えた市場価値の高い人材を育成するとともに、Web制作スキルとUX思考を一体的に学ぶことで、受講生が実務の壁を乗り越えるための「必然的なステップ」を提供します。

【カリキュラムの特長】

本カリキュラムは、Web業界を目指す受講生が、実務で直面する「なぜこのデザインなのか？」という問いに対して、即戦力として根拠を持って答えられる実践力を養うことを目的としています。

株式会社グッドパッチとの共同開発による実践的カリキュラム：

UI/UXデザインの第一線でさまざまな企業のデザインパートナーとして活躍する株式会社グッドパッチの知見をカリキュラムに反映。教科書的な理論にとどまらず、現場で求められる視点や思考プロセスを取り入れた、実践的なUXデザインの考え方を学ぶことができます。

Webデザイン学習者にこそ必要な「根拠のある設計力」：

色や形の美しさだけでなく、ユーザーが「どこで迷い、どう感じるか」を予測し、設計に落とし込むスキルを習得します。独学や従来の学習では抜け落ちやすい、デザインの意図や論理的根拠を言語化する力を身につけます。

Webデザイナー専攻カリキュラムのアップデート：

見た目の美しさと、使い心地の良さを両立させる力を養います。戦略立案からアウトプットまでを一貫して考えられる力を養成することで、Webデザイナーとしての専門性を深め、より付加価値の高いキャリア形成を支援します。

■講座に関するお問い合わせ

下記よりデジタルハリウッドSTUDIOの個別カウンセリングへご参加ください

https://school.dhw.co.jp/form/counseling/

■今後の予定

本講座は、2026年春より「Webデザイナー専攻」の新たな標準カリキュラムとして順次提供を開始いたします。詳細なカリキュラム内容や提供開始日につきましては、決定次第、公式サイトにて公開してまいります。

https://school.dhw.co.jp/

【株式会社グッドパッチ】

https://goodpatch.com/

グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。

・株式会社グッドパッチ

・デザインパートナー事業

・フルリモートデザイン組織「Goodpatch Anywhere」

・デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」

・デザイナーを目指す学生向け就活プラットフォーム「ReDesigner for Student」

・オンラインホワイトボード「Strap」

・AIデザインツール「Layermate」

・採用AIエージェント「HRmony AI」

【デジタルハリウッドSTUDIO】

『デジタルハリウッドSTUDIO』とは、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ。」をコンセプトに、目的や地域に特化した学習スタイルを提供する今までにないラーニングスタジオとして、全国に展開しています。デジタルハリウッド設立より30年以上もの間、多くの実績を生んできた教育ノウハウとメソッドを集約し、確実にスキルが身につくカリキュラムを提供しています。

「ワーク・シフト」が注目されはじめ、働き方が大きく変わる中、併せて生活スタイルも時間の使い方そのものが変化をしはじめ、必然的に"学びのスタイル"も変化をしている流れをいち早く察知し、デジタルハリウッドでは2012年より、この「新しい学びのスタイル」を提供し始めております。

＊デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。

デジタルハリウッド校舎一覧： https://school.dhw.co.jp/school/index.html