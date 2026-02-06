第8回 全国動画クリエイト甲子園、過去最多848チームからファイナリスト決定！3月8日、コクヨ品川でZ世代の頂点が決まる授賞式を開催 ～次世代の才能と共創するパートナー企業の募集も同時開始～

菅公学生服株式会社

菅公学生服株式会社のグループ会社で、生きる力を育む「ひとづくり」で豊かな未来社会の実現を目指すカンコーマナボネクト株式会社（本社：岡山市北区駅元町 代表取締役社長：尾崎 茂）は、2月5日（木）、全国の中高生を対象とした動画制作コンテスト「第8回 全国動画クリエイト甲子園」おけるファイナリストを発表いたしました。

今大会は過去最多のエントリー数（192校、848チーム）を記録し、中高生ならではの自由な発想と卓越した編集技術が光る作品が揃いました。ファイナリストに選出されたチームは、3月8日（日）にコクヨ品川オフィス「CORE」へ招待され、最終プレゼンテーションに臨みます。当日は、特別審査員としてインフルエンサーのウンパルンパ氏、吉田いをん氏、動画クリエイターのコウイチ氏らを迎え、各賞の発表および表彰を行う予定です。

また、本大会のさらなる発展を目指し、次大会を共に創り上げるパートナー企業の募集を開始したことも併せてお知らせいたします。

◆ファイナリスト・特別賞発表サイト：https://youtubekoshien.k-manabonect.co.jp/

■第8回 全国動画クリエイト甲子園の概況とファイナリスト選出の背景

「全国動画クリエイト甲子園」は、単なる動画コンテストの枠を超え、企画、構成、撮影、編集、そして分析までを生徒自身が行う「探究学習」の実践の場として、また、デジタルネイティブ世代の「自己表現の聖地」として広く認知されています。

今大会は「Blue Rec」をテーマに掲げ、全国から192校・848チームが参加いたしました。厳正なる審査の結果、選出されたファイナリストの皆さんは、技術力はもちろんのこと、視聴者の心を動かす「ストーリーテリング」において極めて高い評価を獲得されました。

■第8回 全国動画クリエイト甲子園 ファイナリスト＆特別賞

【学校コラボ部門】

●クラーク記念国際高等学校クラークネクスト秋葉原

クラークだけじゃだめですか？

https://youtu.be/qZE9tDDzeGA

●群馬県立西邑楽高等学校

高校生の神づくりに密着してみた【彫刻】【ドキュメンタリー】群馬県立西邑楽高校芸術科美術コースhttps://youtu.be/P-tLL3UFDdk?si=StoQfFzEhRPRHZHY

●浜松学芸高校

創造は想像以上。

https://youtu.be/H6nJFlQCni4

【地域コラボ部門】

●三重県立四日市商業高等学校

【今日好き】が好きすぎて、授業で【商好き】やってみた

https://youtu.be/J9XJac9gDiM

●中央大学附属高等学校

広告が多すぎるドラマかと思ったら広告だった（風が強い）

https://youtu.be/9Up8rvKAkN4

●兵庫県立福崎高等学校

わらしべ長者 in 福崎町

https://youtu.be/uYwRjfBBmnQ

【企業コラボ部門】

東レ賞

●星の杜中学校・高等学校

【高校生がCM作ってみた！】『限界を超える、この一着』

https://youtu.be/vUJ4o1J3FzM

Clearnote賞

●学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校・S高等学校・R高等学校 金沢キャンパス

動画で勉強を楽しく！～世界の愛の言葉クイズ編～

https://youtube.com/shorts/MGakoMo1zF4

エー・フリーク賞

●北海道札幌国際情報高等学校

スタイラスペンがある暮らし

https://youtu.be/YRj87GE2s7A

【特別賞】

●クラーク記念国際高等学校クラークネクスト秋葉原

カットの向こう側

https://youtu.be/6iZa20ptje4

●浜松学芸高校

創造は想像以上。

https://youtu.be/H6nJFlQCni4

●北海道ニセコ高等学校

【ケセラセラ】地元を出た、その先で ～ニセコ町で出会った新しい景色～

https://youtu.be/5Go2aRDoevU

■第8回 全国動画クリエイト甲子園 授賞式について

日時：2026年3月８日（日）13時～16時（予定）

会場：コクヨ 東京品川オフィスオープンコミュニケーションホール「CORE」／東京都港区港南1丁目8番35号北館2階

参加者：ファイナリスト９校、11チーム（特別賞2チーム含む）

特別審査員：ウンパルンパ、吉田いをん、コウイチ、協賛企業

内容：ファイナリストチームによる最終プレゼンテーション、 審査員による講評、各賞の発表および表彰

※授賞式の様子は、メディア関係者の皆様にもオンライン／オフラインにて公開予定です。取材をご希望の方は事務局までご連絡ください。

ウンパルンパ吉田いをんコウイチ

ゴールドパートナーマナビパートナー■次回大会パートナー企業について

次回大会の冠協賛、部門賞の設置、または動画制作を通じた授業実施などさまざまな連携が可能です。

●全国動画クリエイト甲子園が企業にもたらす3つの価値

本大会は、未来を担うZ世代と企業が直接つながる「共創のプラットフォーム」へと進化しています。

1.Z世代への圧倒的なリーチとブランディング

参加生徒、保護者、教育関係者、そして全国の同世代へポジティブなメッセージを直接届けることが可能です。

2.若年層のリアルな感性を取り込んだマーケティング

企業タイアップ部門の設置により、学生が貴社のサービスを「自分事」として捉え、大人の発想にはない切り口で魅力を発信します。

3.教育支援（CSR/SDGs）を通じた社会貢献

「デジタル教育」「キャリア教育」の支援を通じて、次世代のIT・クリエイティブ人材を育成する企業姿勢を明確に示せます。

●事務局よりメッセージ

全国動画クリエイト甲子園は、学生たちの『好き』が『スキル』に変わる瞬間を支援してきました。彼らの熱量は、教育の枠を超え、社会に大きなインパクトを与えるメディアとなっています。次回大会では、さらに多くの企業様と手を携え、この可能性を最大化させたいと考えています。協賛という形を超えた『教育イノベーションのパートナー』として、共に未来を創りましょう！

●スポンサーシップに関する問い合わせ先

カンコーマナボネクト株式会社 動画クリエイト甲子園運営事務局 担当：宮本

Email：youtubekoshien@k-manabonect.co.jp

Tel：080-2927-9606

■菅公学生服株式会社とは

未来を1854年（安政元年）創業。学校制服・体操服に代表される「ものづくり」と子どもたちが未来を生きるために必要な力を育む「ひとづくり」を通じて、子どもたちと学校を取り巻くさまざまな社会課題を解決するスクールソリューションカンパニーです。

公式サイト：https://kanko-gakuseifuku.co.jp/

■カンコーマナボネクト株式会社とは

未来を担う子どもたち一人ひとりが自分のキャリアをイメージし、自分らしいやり方で未来を切り開くことができるよう「未来を生き抜く人づくり」を目的に活動。地域社会や企業との連携を図り、社会全体で人材育成教育を支える仕組みづくりにチャレンジしています。

公式サイト：https://k-manabonect.co.jp/