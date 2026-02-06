会員向け情報ページ（会員制技術情報ポータル）にて「カーボンニュートラル実現に向けた最新分析技術セミナー 2025」動画を公開

株式会社東レリサーチセンター

カーボンニュートラルへの対応は、研究開発や材料評価の現場において、「何を、どこまで、どう分析するか」が成果を左右する段階に入っています。

このたび当社では、そうした現場の課題に応えるべく、会員向け情報ページ（会員制技術情報ポータル）にて、「カーボンニュートラル実現に向けた最新分析技術セミナー 2025」 を公開しました。



本セミナーでは、材料・触媒・バイオマスといったカーボンニュートラル分野の中核領域を対象に、実際の分析事例を通じて、分析の考え方・着眼点・評価の進め方を解説しています。

単なる技術紹介にとどまらず、研究や評価業務にそのまま活かせる内容となっています。



本コンテンツは、2025年11月および12月に開催したWeb動画配信を基に、会員向けに構成したもので、会員登録いただくことで、いつでも視聴が可能です。

カーボンニュートラル実現に向けた最新分析技術セミナー 2025

会員登録はこちら :https://www.toray-research.co.jp/news/article.html?contentId=vbfr8pne

◆ バイオ燃料の分析

原料や製造方法の違いにより特性が大きく異なるバイオ燃料について、含酸素化合物や酸化安定性に着目し、バイオディーゼル燃料の分析事例を紹介します。



◆ バイオマスに関する各種分析のご紹介

東レリサーチセンターは、子会社の東レテクノとともに20年以上にわたりバイオマス利活用に関する分析に取り組んできました。本セミナーでは、セルロース、リグニン、糖の定量分析から、NMR・質量分析による構造解析まで、各種バイオマス分析技術を紹介します。



◆ アミン系CO2固体吸収材料の分析・評価技術

アミン系 CO2 固体吸収材について、ガス吸着／吸収法および低速陽電子寿命法を用い、吸収性能や構造特性を評価することで、CO2回収技術の高効率化に向けた分析事例を紹介します。



◆ 触媒・カーボンニュートラル分野でのin situ IR

拡散反射 IR（DRIFT）を用い、温度・ガス・圧力制御下で CO2吸着・改質材料の反応挙動を in situ 解析した事例を紹介します。



◆ 触媒ナノ粒子の形態観察と組成評価

STEM、EDX、EELS 分析により、触媒ナノ粒子の構造や電子状態を評価し、触媒性能最適化や新材料開発につながる知見を紹介します。

＜現在掲載中のコンテンツ＞

■ 次世代太陽電池分析ウェビナー

・ 株式会社東レリサーチセンターについて（次世代太陽電池分析版）

・ 試料冷却下でのGCIB-TOF-SIMSを用いたペロブスカイト太陽電池の深さ方向分析

・ 非フラーレン型アクセプターを用いた有機薄膜太陽電池の構造分析



■ 蓄電池に関する分析

・軽元素を含む硫化物系固体電解質の組成分析

・新規走査電子顕微鏡を用いたLIB材料の最新分析技術―Liを含む軽元素の高感度・高精度検出 ―

・最新XPS装置導入！ ―深さ感度を変えた元素組成・化学状態分析 ― など



■ 化審法に関する情報提供

・研究開発担当者が理解すべき化審法・安衛法の心得

・高分子フロースキーム試験の概要と注意点

・化審法におけるポリマーの運用ルール



当社では、技術者・研究者の皆さまが、「調べる時間を減らし、判断の質を高める」ための情報提供を目指しています。

カーボンニュートラル対応をはじめ、分析・評価に関する実践的な知見の習得に、ぜひこの機会に会員登録いただき、さまざまなコンテンツをご活用ください。

