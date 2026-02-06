SHEGLAMからバレンタインにぴったりな甘さとときめきを詰め込んだ新コレクション『Sweetheart Collection』が販売中！
URL：https://www.sheglam.com/en/collection/Sweetheart-Collection-30195468
150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「SHEGLAM」は、新コレクション『Sweetheart Collection』を2026年1月30日（金）より発売いたしました。
本コレクションは、ケーキやジャム、ホイップクリームといったスイーツから着想を得た世界観が特徴です。アイシャドウパレット、クリームチーク、リップグロス、プライマーなどのメイクアイテムから、ミルキートナー、リップマスクなどのスキンケアアイテムまで網羅した全6商品が揃っています。
ハート形のケースが目を引く『Berry Besties Color Trio』は、ストロベリーカラーを詰め込んだミニサイズのアイシャドウパレット。ピンクやレッド系のマットな色味に加えて、煌めくシマーを組み合わせることで華やかな目元を演出します。
さらに、クリームチークの『Berry Cute Cake Blush』は、ケーキを彷彿とさせるデザインが印象的。なめらかなテクスチャーで肌になじみやすく、自然でやわらかな血色感をプラスします。
名前も見た目もまるでジャムのような『Life is Delicious Pocket Lip Jam』は、程よくラメが光るツヤ感と保湿を兼ね備えたリップグロス。持ち運びに便利なポケットサイズで、外出先でも手軽に唇にうるおいと輝きを与えます。
ケーキから着想を得た『Buttercream Bliss Canvas Primer』は、ホイップ状に出てくる化粧下地。美容成分が配合されており、うるおいを与えながら、なめらかなベースメイクをサポートします。
メイクアップだけでなく、メイクを楽しむためのスキンケアに使えるのが『Pink Whip Bifida Ferment 30% Milky Toner』。乾燥が気になる肌にやさしく寄り添うミルキートナー。メイク前後のスキンケアに取り入れることで、しっとりとした肌に導きます。
そして、就寝前のケアにおすすめなのが『Berry Jam Lip Mask Pot』。寝る前にひと塗りするだけで、寝ている間の唇を保湿してくれるリップマスクです。翌朝ふっくらとしたやわらかな唇へ整えてくれるため、リップグロスも綺麗に発色します。
バレンタインシーズンにぴったりな『Sweetheart Collection』で、甘く華やかなアクセントを加えてみてはいかがでしょうか。
■商品情報
「Berry Besties Color Trio」
〈詳細情報〉
・価格：\814
・カラー：2色
・商品コード：
Respberry Tart sb251224130633359117732
Strawberry Meringue sb251224130544571615645
・購入先：SHEGLAM公式サイト
https://www.sheglam.com/product/Berry-Besties-Color-Trio-Respberry-Tart-12573232548791104
「Berry Cute Cake Blush」
〈詳細情報〉
・価格：\1,303
・カラー：1色
・商品コード：sb251224121715389592763
・購入先：SHEGLAM公式サイト
https://www.sheglam.com/product/Berry-Cute-Cake-Blush-12573232546301376
「Life is Delicious Pocket Lip Jam」
〈詳細情報〉
・価格：\977
・カラー：2色
・商品コード：
Ambrosia sb251224121397289531649
Juice Box sb251224121367809027437
・購入先：SHEGLAM公式サイト
https://www.sheglam.com/product/Life-Is-Delicious-Pocket-Lip-Jam-Juice-Box-12573232548137344
「Buttercream Bliss Canvas Primer」
〈詳細情報〉
・価格：\1,303
・カラー：1色
・商品コード ：sb251224150315488529797
・購入先：SHEGLAM公式サイト
https://www.sheglam.com/product/Buttercream-Bliss-Canvas-Primer-12573232553378688
「Pink Whip Bifida Ferment 30% Milky Toner」
〈詳細情報〉
・価格 ：\977（税込）
・カラー：1色
・商品コード：sb251224123063463210181
・購入先：SHEGLAM公式サイト
https://www.sheglam.com/product/Pink-Whip-Bifida-Ferment-30-Milky-Toner-12573232549904640
「Berry Jam Lip Mask Pot」
〈詳細情報〉
・価格：\814（税込）
・カラー：1色
・商品コード：sb251224131168949316511
・購入先 ：SHEGLAM公式サイト
https://www.sheglam.com/product/Berry-Jam-Lip-Mask-Pot-12573232545252352
「Sweetheart Full Collection Set」
〈詳細情報〉
・価格 ：\11,409（税込）
・商品コード：sb251224132130260214853
・購入先：SHEGLAM公式サイト
https://www.sheglam.com/product/Sweetheart-Full-Collection-Set-12573232648408704
備考：
※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。
※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。
■『SHEGLAM』のご紹介
SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。
私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。
また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。
公式Webサイト：https://www.sheglam.com/
公式インスタグラム：
https://www.instagram.com/sheglam_official/
https://www.instagram.com/sheglam_japan/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam
■『SHEGLAM』の取り組み
SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。
1. クルエルティフリー
2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。
2. ヴィーガン
より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。
3. 安全性の保証
全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。
4. FSC認証の取得
パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。
5. 労働倫理
労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。