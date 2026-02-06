社員の本音を集めるモバイルアプリ「ココボイス」を正式リリース

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、社員の本音を集めるAI対話モバイルアプリ「ココボイス」を正式リリースしたことを本日発表します。

ココボイスは、社員が匿名で自由に意見を投稿でき、さらに生成AIとの対話を通じて、より深く本音を引き出すアプリです。投稿された内容をAIが分析・レポート化することで、個人を特定することなく経営陣に社員のリアルな声を届け、組織課題の早期発見と改善に貢献します。2025年のPoCの結果を受けてブラッシュアップした今回の正式版は、今月から金融機関・自治体など5団体で順次稼働が開始されます（トライアルを含む）。当社は2026年度末までに30件の受注を目指し、企業の人的資本経営を支援してまいります。

◆背景

近年、人的資本経営への関心が高まる中、企業にとって従業員エンゲージメントの向上は最重要課題の一つとなっています。しかし、最新のグローバル調査（※）では、日本の「熱意ある社員」の割合はわずか7%と世界最低水準にあり、組織内のコミュニケーション不全による経済損失も深刻化しています。

従来の組織サーベイは「回答の形骸化」や「本音を書きにくい」といった課題を抱えていました。そこで当社は、「社員が本音を打ち明けられる場を提供することで会社を変革したい」という強い想いから、ココボイスを開発しました。2025年に実施した約300名規模でのPoCでは、匿名性とAIによる対話が、不満の解消だけでなく、組織を良くするための前向きなアイデアを引き出すことを実証。その成果をもとに、従業員エンゲージメント向上を実現するツールとして、このたび正式リリースする運びとなりました。

（※米ギャラップ社「グローバル職場情勢レポート：2025」参照）

◆ココボイスとは

ココボイスは、社員個人のスマートフォンからいつでもどこでも手軽に利用できるモバイルアプリです。日々蓄積される声や意見をAIが解析し、傾向や課題を整理した分かりやすいレポートとして経営陣にフィードバックすることで、社員と経営陣のコミュニケーションをより円滑で建設的なものにしていきます。

年1回・定点型になりがちな従来の組織サーベイとは一線を画し、社員が気づいたときに声を届けられる「社員ファースト」の視点から、社員が自律的に組織改革に参加できる仕組みです。

製品紹介ページ：

https://www.itfor.co.jp/new-solution/cocovoice/cocovoice_lp.html(https://www.itfor.co.jp/new-solution/cocovoice/cocovoice_lp.html)

◆ココボイスの特徴

・安心の匿名性と分析精度の両立

個人の特定につながる情報は取得しないため、社員は安心して本音を投稿できます。企業は社員のログイン方式としてメールアドレス認証も選択可能ですが、あくまで退職者による投稿を防ぐための在籍確認の用途に限定されており、投稿者の特定に結びつく情報は一切開示されません。一方で、分析時の参考情報として、部署や職種などのセグメントは設定可能です。

・生成AIによる対話と深掘り

組織サーベイのように単に意見を投稿するだけでなく、生成AIを組み込み、ユーザーとの対話を可能にしています。AIが寄り添い、返答することで、社員のさらなる投稿を引き出し、想いを深掘りしていきます。

・分かりやすいダッシュボード

集まった声はAIが集計し、ダッシュボード上で視覚的に分かりやすく表現します。「制度・評価・経営への意見」「成長機会・学習環境」などのラベルごとに組織の課題をまとめます。

・プッシュ通知での問いかけ

たとえば「会社の〇〇制度についてどう思いますか？」といったアンケートをプッシュ通知で社員に投げかけることができます。社員からの投稿を待つだけでなく、組織が能動的にアプローチすることで、社員のアプリ利用を活発化させ、施策に向けた情報収集にも役立てることが可能です。

◆今後について

ココボイスは今月から金融機関・自治体など5団体で、トライアルを含めた稼働が順次開始されます。当社は2026年度末までに30件の受注を目指しています。今後もユーザーの声を参考に機能の拡充を図り、社員の声を組織改善につなげる人的資本経営支援ツールとして成長を続けてまいります。

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

＜お問い合わせ先＞

広報部 TEL：03-5275-7914 Email：kouhou_ml@itfor.co.jp