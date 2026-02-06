石川県かほく市の魅力を創出する砂丘地の漁業・農業とE-BIKEを融合した、訪日個人旅行者向け体験ツアーを開発

WILLER株式会社

一般社団法人スポーツコミッションかほく（所在地：石川県かほく市、代表理事：二口卓、以下「スポーツコミッションかほく」）とWILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」）は、インバウンド観光客や在日外国人に向けて日本の風光明媚な景色や美しい文化を感じてもらう体験プログラム「Wander Japan」にて、石川県かほく市の伝統と文化に触れるコンテンツ“The Cozy Side of Japan - Sea, Nature ＆ Local Soul A journey Through Kahoku City”（以下「本コンテンツ」）を、2026年4月3日（金）から提供します。それに伴い、予約サイト「WILLER TRAVEL」の英語版（https://willer-travel.com/en/tour/kahoku-city/）にて本日2月6日（金）より販売開始します。

本コンテンツは、観光庁の「地域観光魅力向上事業」に採択を受けて実施するものです。

石川県かほく市は、日本海に面した豊かな自然や独自の歴史・食文化を有しながら、観光地としての認知度が十分ではなく、多くの旅行者が滞在することなく金沢や能登へ通過してしまうという課題を抱えています。あわせて、人口減少や高齢化により、地域産業の担い手不足も深刻化しています。そこで、スポーツコミッションかほくとWILLER ACROSSは、かほく市を「通過点」ではなく「目的地」へ転換することを目指し、地域に根付く第一次産業（漁業・農業）を起点とした体験型コンテンツを開発しました。漁業や農業に「あそび」や「スポーツ」の要素を取り入れた身体を使って参加する体験と、E-BIKEによる移動を組み合わせ、地域を巡りながらかほく市でしか味わえない文化・食・人とのふれあいを一度に体感できる、唯一無二の観光コンテンツを造成しています。

本コンテンツを通じて、地域産業とインバウンド観光客を直接つなぐ仕組みを構築することで、地域経済活性化と持続可能な観光モデルの創出を目指します。

本コンテンツのポイントは、以下の3点です。

１. かほく市の第一次産業や文化を体験

地元の職人が手がける「モナカクラフト(R)」作りやかほく市の伝統漁「ひびき網」、ブランド芋であるサツマイモ「かほっくり」の収穫体験など、地域の産業資源を体験コンテンツとして提供します。かほく市の「職人」「漁師」「農家」といった地域の担い手が案内人となり、顔の見えるおもてなしを実施します。

２. E-BIKEで巡る、かほく市の自然と歴史

日本海の雄大な景観やのどかな田園風景、由緒ある神社など、かほく市の自然と歴史を感じるスポットをE-BIKEで巡ります。電動アシスト付きのため、年齢や体力に左右されることなく、快適に移動しながら地域の魅力を体感でき、移動そのものを楽しみながら心身をリフレッシュできる新しい旅のかたちを提供します。

３. 言語の壁をなくす「多言語翻訳サービス」を導入

地方におけるインバウンド対応の壁である多言語ガイド不足に対し、参加者自身のスマートフォンと連携し、最大75言語に同時翻訳する「多言語翻訳サービス」を活用します。専門の通訳を配置することなく、地域案内人が自身の言葉で直接インバウンド観光客に魅力を伝えることができる環境を実現します。

今後も単なる観光コンテンツの開発にとどまらず、地域独自の資源を掘り起こし、観光と産業を掛け合わせることで、かほく市の魅力を国内外に発信し、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

■【Wander Japan】 “The Cozy Side of Japan - Sea, Nature ＆ Local Soul A journey Through Kahoku City”概要

＜実施期間＞ 2026年4月3日（金）～

＜販売開始日＞ 2026年2月6日（金）

＜販売コンテンツ＞ 3つのアクティビティよりお選びいただけます。

⑴ モナカクラフト(R)体験×E-BIKE（通年、毎週金曜日実施 ※一部除外日がございます）：

かほく市出身者が考案した独自の和菓子、「モナカクラフト(R)」を手作りしていただきます。また、かほくの自然を感じられる景勝地に立ち寄り、伝統的な神社を参拝するコースをE-BIKEで巡ります。

⑵ ひびき網×E-BIKE（4月～6月、9月の期間、毎週火・木曜日実施 ※一部除外日がございます）：

かほく市ならではの伝統漁法「ひびき網」を体験いただきます。体験後は、居酒屋で釣った魚や地元の食材を使った料理を堪能いただきます。

⑶ かほっくり収穫体験×E-BIKE（10月～11月の期間、毎週火・木曜日実施 ※一部除外日がございます）：

かほく市が誇るブランドサツマイモ「かほっくり」の収穫体験と、石川県の郷土料理「めった汁」を堪能し、食文化を満喫いただきます。白尾灯台からの海を望む絶景や由緒ある神社をE-BIKEで巡ります。

＜旅行代金＞ （4名様でご予約時のおひとり様の料金）

⑴ モナカクラフト(R)体験×E-BIKE：16,000円/人

⑵ ひびき網体験×E-BIKE：27,000円/人

⑶ かほっくり収穫体験×E-BIKE：17,000円/人

＜旅行代金に含まれるもの＞ 軽食、かほく市のアクティビティ、E-BIKEレンタル、ガイド料、多言語翻訳サービス料、保険料

＜販売サイト＞ https://willer-travel.com/en/tour/kahoku-city/

※コンテンツの詳細は、販売サイトをご覧ください。

E-BIKEモナカクラフト(R)ひびき網かほっくり収穫

※写真は全てイメージです。

■Wander Japanとは

「Wander Japan」は、“その土地でしか体験できない”「人との交流」「日本ならではの文化」「ジャパニーズコンテンツ」を体感していただけるインバウンド向けの体験型プログラムです。

日本の四季を感じるコンテンツや、ガイドと街を歩きながらグルメやアクティビティを楽しむコンテンツ等、地域の人との交流や異文化体験をインバウンド観光客が気軽に楽しめ、参加者の体験価値が向上します。

Instagram：https://www.instagram.com/wanderjapan_trip/#

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61564099445189

■実施体制

・スポーツコミッションかほく：実施主体

・WILLER ACROSS：コンテンツ開発、プロモーション、モニターツアー実施

■スポーツコミッションかほく概要

名称：一般社団法人スポーツコミッションかほく 代表理事：二口卓

所在地：石川県かほく市遠塚ロ57-6

https://sckahoku.wixsite.com/my-site/about-1

一般社団法人スポーツコミッションかほくは、スポーツの原点は「あそび」という視点を持ち、すべての人がそれぞれのスタイルでスポーツを楽しむことで、人や団体・企業を繋げ、「遊びにいきたい」「住んで楽しい」まちづくりに取り組んでいます。

■WILLER ACROSS会社概要

会社名 ：WILLER ACROSS株式会社 代表者 ：宿谷勝士

所在地 ：東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階

https://willer-across.co.jp/#company

WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。