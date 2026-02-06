雪景色が彩る冬旅の始まり！白銀が輝く北軽井沢へ - 東京から約100分、ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢「スキーパッケージ」冬季限定で販売中♪

鹿島軽井沢リゾート株式会社

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢（群馬県吾妻郡、総支配人：上山勝）では、「軽井沢スノーパーク」のスキーリフト券と朝夕2食がセットになった、冬季限定宿泊プラン「～白銀のゲレンデでスキーを満喫～スキーパッケージ」を販売中。

東京から約100分で広がる白銀の北軽井沢。澄んだ空気に包まれ、雪景色が旅の気分に彩りを添える冬の高原で、ご家族やご友人とともに、特別な“冬旅”をお楽しみいただけます。

『軽井沢スノーパーク』はじめての冬旅にもやさしいスキーリゾート

冬をおもっきり遊ぼう

軽井沢スノーパークは、初級～中級者向けの6つのコースやキッズエリアなどが広がる、家族にも初心者にもやさしいスキーリゾートです。シーズン中の晴天率が高いゲレンデに立つと、晴れ渡る空、白銀の高原とその向こうにそびえる浅間山が、視界いっぱいに広がり、思わず深呼吸したくなるような清らかな冬景色が迎えてくれます。

雄大な浅間山を望む

丁寧に整備されたゲレンデは、コンパクトながら初めての方でも滑りやすく、経験者の方も気持ちよく滑走を楽しめる快適なコンディション。初心者専用コースや雪遊びエリア、室内には無料キッズスペースなど、ゲレンデデビューの小さなお子さまも安心して過ごせるアイテムが充実しています。

敷地内にはドッグランも設けられており、世代を問わず、家族の一員であるワンちゃんとも一緒に、冬ならではのひとときを満喫できます。

軽井沢スノーパーク・ゲレンデマップ

また、スキー・スノーボード用品や、雪遊び用のレンタルも豊富に全て揃っており、手ぶらで気軽に冬の高原へ出かけられるのも魅力のひとつ。真っ白なゲレンデに差し込む陽光、澄んだ空気、そして冬ならではの解放感。

そんな特別な季節を、心ゆくまでお楽しみいただけます。

詳細：軽井沢スノーパーク公式サイト(https://karuizawa-snowpark.com/)

『スキー宿泊パッケージ』白銀のゲレンデでスキーを満喫

白銀のゲレンデへレンタル完備で手ぶらでスキー浅間山が広がる絶景スキーリフトで冬景色を満喫

軽井沢スノーパークでのスキーとホテルステイを、気軽に満喫できる冬季限定の特別プラン。

Foggi Forest Diningでの朝食・ディナービュッフェに加え、大人用リフト券がセットになっており、初心者やファミリーでも思い立ったらすぐに雪の世界へ。

やさしい白銀のゲレンデに包まれながら、心躍るアクティブな冬の1日をお過ごしいただけます。

スキーの後は、天然温泉でゆったりと身体を癒し、充実した冬の滞在をご体験ください。

モダンと快適さが融合したプレミアムルーム

「スキーパッケージ」プラン

期間：2026年03月15日まで

・朝食とディナービュッフェ

・軽井沢スノーパーク・リフト券/１日分(大人)

料金：43,550円～

詳細：スキーパッケージ(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/offers/ski-package/)

柔らかな色合いでまとめられた心地よい客室。ゲレンデで思いきり遊んだ後は、静寂に包まれた静かな時間が、ゆったりと一日の疲れを癒します。

天然温泉「相生の湯」

冷えた体をやさしく包み込む天然温泉で、心ほどけるひとときを。湯けむりが静かに立ち上る露天風呂では、澄み渡る冬の空気の中、雪化粧した浅間山を望む絶景が広がり、まるで自然の中に溶け込んでいくような心地よさに包まれます。自然の温もりに抱かれる、穏やかな癒しの時間をお過ごしください。

詳細：相生の湯(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/facilities/onsen/)

天然温泉・相生の湯上州牛のローストビーフ

Foggi Forest Dining

木漏れ日の差し込む穏やかな空間で、自然と調和した美食のひとときをお楽しみいただけます。

ディナーでは、群馬ブランドの上州牛を使用したローストビーフをライブキッチンでご提供。

その日の仕入れに合わせて丁寧にローストし、旨みを閉じ込めた、とろけるような柔らかさと深い味わいをぜひご賞味ください。

詳細：Foggi Forest Dining(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/dine/foggi-forest-dining/)

シャトルバスサービス

軽井沢駅からホテルへは、便利な無料シャトルバス（要予約）をご利用いただけます。

乗車場所は軽井沢駅南口ロータリー にあり、お荷物が多い方でもスムーズにご乗車いただけます。

バスは冬景色を眺めながらホテルへ向かい、所要時間は約40分。移動中から軽井沢らしい自然の癒しを感じていただける、快適なアクセスです。

詳細：アクセス(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/location/)

“遊ぶ・整う・寛ぐ ”充実のアクティビティ

オールシーズン快適なシャトルバス

館内では、フィットネスセンターで心地よくリフレッシュできるほか、ゆったりと過ごせる室内プールや、お子様が夢中になれるキッズクラブ、そして気軽に楽しめるリゾートセンターのゲームコーナーなど、気分に合わせて選べる多彩なアクティビティをご用意しています。

“遊ぶ・整う・寛ぐ” を自由に行き来できる、ゆとりある時間が広がり、滞在そのものが冬旅をより特別に彩る、豊かなリゾートステイをお楽しみいただけます

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

フィットネスセンター室内プールキッズクラブゲームコーナー陽光が差し込む開放的な空間

軽井沢スノーパークに隣接する滞在型リゾート、「ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢」。

ホテルからゲレンデまでは徒歩数分という抜群のロケーションで、移動のストレスなく、宿泊とスノーアクティビティを一体で楽しめる理想的な冬の拠点です。

白銀の山々を望む客室では、冬ならではの凛とした絶景が広がり、滞在のひとときを特別なものに。

館内のレストランでは、地元食材をふんだんに使った料理をご用意し、北軽井沢ならではの味覚を心ゆくまでご堪能いただけます。

さらに、館内にはキッズフレンドリーな設備やサービスも充実。小さなお子様連れでも安心して過ごせる環境が整っており、どなたでも快適にお寛ぎいただけます。

また、愛犬と一緒に滞在できるドッグフレンドリーコテージも備えており、大切な家族の一員とともに、心に残る冬のリゾートステイをお楽しみいただけます。

家族旅行をもっと自由に「キッズステイ＆イートフリー」

ホリデイ・インでは、家族旅行をもっと自由に、もっと心地よく楽しんでいただくための人気プログラム 「キッズステイ＆イートフリー」をご用意しています。 12歳以下のお子さまは2名様まで、宿泊および館内レストランでの食事が無料となり、ファミリー旅行をより気軽に実現。キッズチェックインやキッズクラブ、キッズメニューなどを通じて、「お子さまも大切なゲスト」として迎えるホリデイ・インならではの滞在体験を提供し、家族の思い出づくりをサポートします。※規定あり

詳細：キッズプログラム(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/kids-program/)

お部屋でも遊び心いっぱい！キッズチェックイン

【ご予約・お問い合わせ】

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

〒377-1412 群馬県長野原町北軽井沢2032-16

TEL: 0279-84-1441（代表）EMAIL: info.anahirkaruizawa@ihg.com

HP: https://karuizawa.holidayinnresorts.com

【報道関係者からのお問い合わせ】

マーケティング: pr.anahirkaruizawa@ihg.com

ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細は、https://www.holidayinn.com

Facebook: https://www.facebook.com/HolidayInn/

Instagram: https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,700軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,200軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル:

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ: https://www.sixsenses.com/en

リージェント ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ: https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation

ヴィニェット コレクション: https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation

キンプトン ホテルズ&レストランツ: https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation

ホテルインディゴ: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation

プレミアム:

voco: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation

Ruby: https://www.ruby-hotels.com/en

HUALUXE ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation

クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation

EVEN ホテルズ: https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation

エッセンシャルズ:

ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation

ホリデイ・イン エクスプレス: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation

ガーナー: https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels

avid ホテルズ: https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation

スイーツ:

Atwell スイーツ: https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation

ステイブリッジ スイーツ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

ホリデイ・イン クラブバケーションズ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

キャンドルウッド スイーツ: https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation

エクスクルーシブパートナーズ:

イベロスター ビーチフロント リゾーツ: https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語） https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語） https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

最新情報はこちら：

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)