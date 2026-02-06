クラシコ定番スクラブ・DECOとTROに新色が登場。メディカルアパレルブランド：クラシコ
テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業: 2008年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役CEO:大和 新(おおわ あらた)】は、定番スクラブのDECOとTROの新色を2月5日に発売いたします。
商品詳細
【DECO】
品のある佇まいで、安心感を備えた定番シリーズ。
新色：ブラック（BK）、ライトブルー（PB）
品番・商品名
MEN
243 メンズ:スクラブトップス・DECO https://www.clasic.jp/products/243
244 メンズ:スクラブパンツ・DECO https://www.clasic.jp/products/244
WOMEN
710 レディース:スクラブトップス・DECO https://www.clasic.jp/products/710
711 レディース:スクラブパンツ・DECO https://www.clasic.jp/products/711
税込価格：13,090円（各トップス、パンツともに）
サイズ：S 、M、L、XL、XXL
素材：ポリエステル100%
素材特徴：高通気、ストレッチ、ノンアイロン、吸水速乾、軽量
【TRO】
ウールのような質感が佇まいをスマートに引き立てる定番シリーズ。
新色：セージグリーン(SG) / パープルグレー(GP)
品番・商品名
MEN
324 メンズ:スクラブトップス・TRO https://www.clasic.jp/products/324
325 メンズ:スクラブパンツ・TRO https://www.clasic.jp/products/325
A71 メンズ:レイヤードスクラブトップス・TRO https://www.clasic.jp/products/A71
A72 メンズ:タックテーパードパンツ・TRO https://www.clasic.jp/products/A72
WOMEN
772 レディース:スクラブトップス・TRO https://www.clasic.jp/products/772
773 レディース:スクラブパンツ・TRO https://www.clasic.jp/products/773
L71 レディース:カーブネックスクラブトップス・TRO https://www.clasic.jp/products/L71
L72 レディース:ピンタックパンツ・TRO https://www.clasic.jp/products/L72
税込価格：13,090円（各トップス、パンツともに）
サイズ：S 、M、L、XL、XXL
素材：ポリエステル100%
素材特徴：ノンアイロン、吸水速乾、軽量
販売に関して
クラシコ オンラインストア https://www.clasic.jp/
2026 年 2 月 5 日(木)より販売スタート
クラシコ直営店(丸の内店・大阪店・名古屋店・横浜店)でもお取り扱いしております 。
各店舗詳細はこちら https://www.clasic.jp/c/real_shop/
クラシコ株式会社について
「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。
日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。
さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2)
クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています 。
*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。
*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。
会社名：クラシコ株式会社
代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F
コーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/
日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/
オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/