シーネット、ロジスティクスソリューションフェア2026に出展

株式会社シーネット

倉庫管理システム（以下、WMS）の開発提供を手掛ける株式会社シーネット（以下シーネット、本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野崎伸彦）は、2026年2月12日（木）～13日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ロジスティクスソリューションフェア2026」に出展いたします。

商談のご予約はこちら :https://cnet.satori.site/ls2026

【概要】

本展示会は、ロジスティクス・物流分野における生産性向上をテーマに、製品・サービスや先進的な取り組み事例を通じて、さまざまな「課題解決の方法」を発信するロジスティクスの専門展です。

2026年の開催では「持続可能なロジスティクス構築への道標 ～“新たな労働力”活用のヒントはここに～」をテーマに掲げ、「共創」と「未来」を志向。DX・GX・HRMの観点から、技術・情報・人材の交流を促進し、産業界が将来に向けた姿を描き、次のアクションにつなげる場の創出を目的としています。

シーネットのブースでは、WMS（倉庫管理システム）を中心に、AIや各種システム連携がもたらす物流現場の効率化・高度化の可能性を、実際のデモを交えながらご提案いたします。

■主な展示内容

・WMS（倉庫管理システム）

・物流KPI分析アプリケーション

・音声システム（ボイスピッキング）

■AI搭載WMS（参考出展）

主力製品であるクラウド型WMSにAIを搭載した次世代モデルを参考出展いたします。

これまで物流現場で経験則に依存してきた意思決定を、AIによるデータ解析・最適化提案・需要予測によってどのように高度化できるか、その可能性をご紹介します。

実用化に向けた検討段階として、みなさまのご意見・ご感想をお伺いし、今後の開発に活かしてまいります。

■シーネットブース位置

西4ホール【007】

■ 開催概要

名称 ロジスティクスソリューションフェア2026

会期 2026年2月12日（木）～13日（金）

時間 10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト（西4ホール）ブース番号：007

主催 公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会

来場事前登録ページ https://www.event-cross.com/lsfair/jp/registration.php?exhibitor=EX000020

ぜひこの機会に、シーネットの最新ソリューションをご体感ください。

また、会期中のご商談予約も承っております。

ご希望の日時がございましたら、お気軽にお知らせください。



▶事前予約はこちら

【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をＩＴで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から14年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2025年度版 https://mic-r.co.jp/mr/03650/

実績詳細ページ：https://www.cross-docking.com/philosophy/

会社名： 株式会社シーネット

設立：1992年1月10日

代表者： 代表取締役社長 小野崎 伸彦

URL：https://www.cross-docking.com/

所在地：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容：

・物流システム研究開発・販売業務

・物流システムクラウドサービス業務

・音声・画像認識システム研究開発・販売業務

・モバイル端末販売業務

・電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）