【空き家・相続問題】全国の士業・専門家ネットワークが「800団体」を突破！相談の窓口を広げる公式サイト『しきサポ』を大幅リニューアル公開！

大希企画株式会社

東京・神奈川を拠点に不動産事業・リフォーム事業を中心に展開する大希企画株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮川大輝）が運営する、一般社団法人 士希の会（本部：東京都渋谷区、代表理事：宮川大輝）は、2026年1月、加盟する士業・専門家団体数が全国800件を突破したことをお知らせいたします。これに合わせ、これまで以上に多くの方の「困りごと」を「安心」に変えるため、相談の入り口となる公式サイト『しきサポ』（https://akiya-sozoku.jp/）を2026年1月に大幅にリニューアルいたしました。

■HPリニューアルの背景

当会は、不動産会社である大希企画株式会社が、現場で直面する「不動産会社だけでは解決できない法的な壁」を突破するために2019年に設立しました。これまでは大規模なWebサイトを持たず、主に士業の先生方からの「不動産の実務について相談したい」という声に応える形で活動してきました。不動産に詳しくない先生方のお困りごとを解決し、二人三脚で案件を進めてきた結果、信頼の輪が広がり、2026年1月には加盟団体数が800件を突破いたしました。その中で見えてきたのは、先生方の先にある「どこに相談すればいいか分からず、何年も立ち止まっている」多くの方々の存在です。そこで、士業の先生方だけでなく、お困りごとを抱える一般の方々が直接安心して第一歩を踏み出せる「間口」を広げるべく、この度サイトのリニューアルを決定いたしました。

■『しきサポ』リニューアルのポイント

新サイトでは、複雑な相続や空き家問題を「誰でも・気軽に・正しく」相談できる環境を整えました。

- 相談導線の改善：24時間いつでもWebから直接お悩みを送れる導線を構築。- 悩みの可視化：「生前対策」「相続対策」「空き家放置」など、具体的なお困りごと別に情報を整理し、自身の状況を把握しやすく改善。- 完全無料の専門家紹介：Webからの初回相談料はもちろん、専門家の紹介料や手数料は一切不要。中立的な立場でサポートします。- 「しきサポ」ならではのチーム対応：司法書士、弁護士、税理士、行政書士など、信頼できる各分野の専門家が、大希企画と連携して「一つのチーム」として対応します。

■士希の会 “しきサポ” の3つの強み

1.圧倒的な解決ネットワークと確かな実績

全国800件以上の専門家が加盟。設立6年で積み上げた累計相談対応件数は6,122件、不動産の引き取り・仲介実績は1,272件[彩谷1] [翔清2] [彩谷3] ※にのぼります。この豊富なケーススタディがあるからこそ、困難な案件にも迅速な回答が可能です。

※2025年10月集計時点の数値となります。今年度の実績予測は300件超えを見込んでおります。

2.「不動産実務」という武器

法律論だけで終わらせず、不動産を「どう売るか、どう活かすか」という出口戦略までを一貫してサポートします。

3.紹介料・手数料0円の誠実運営

相談者から紹介料等をいただくことはありません。「誰に相談すべきか」という最初のハードルを完全に取り払いました。

■なぜ今「800件」のネットワークが必要なのか

日本国内の空き家数は増加の一途を辿り、法改正による管理責任の強化も進んでいます。しかし、空き家解決には「法律（相続登記）」「税務（相続税）」「不動産（売却・管理）」の3要素が不可欠であり、これまでは相談者が自ら各専門家を探し歩く「相談難民」状態が続いていました。「士希の会」は、不動産業を営む中で直面した「不動産会社だけでは解決できない限界」を突破するため、2019年に設立。わずか6年で全国600名の士業、200の専門団体、計800件を超える国内最大級のネットワークへと成長いたしました。この「圧倒的な数」は、そのまま「解決できる案件の幅広さ」を意味します。

■解決事例：不仲な高齢きょうだい間の不動産売却を「円満・スピード解決」

「しきサポ」に寄せられる相談の中でも、特に難易度の高い「親族間の感情的な対立」が絡む案件を、専門家チームが連携して解決した事例です。

【相談内容】 施設入居を控えた70代後半の兄から、妹を通じて「共有持分となっている不動産を売却したい」との相談。しかし、隣地を所有し共同売却が必要な弟とは長年不仲で折り合いが悪く、自分たちだけでは話し合いが全く進まない状況でした。

【士希の会による解決の道筋】 事務局が即座に連携し、不動産実務を担う大希企画と、相続登記・権利調整に強い司法書士による「解決チーム」を編成。第三者である司法書士が病院へ出向いて丁寧な意思確認を行い、大希企画が隣地の弟様も含めた土地全体の一括買取を提案しました。

【結果】 感情的な対立を専門家が「客観的なメリット」の提示で解消。相談からわずか数ヶ月というスピードで、翌年初めには登記・売却を完了。相談者様からは「専門用語を使わない丁寧な説明で、安心して任せられた」と高い評価をいただきました。

■解決までの流れ

「しきサポ」では、初めての方でも迷わず相談できるよう、以下のステップで解決まで伴走します。

■ 士業・専門家の皆様へ：共に「不動産トラブル」を解決するパートナーを募集

士希の会では、士業の先生方が抱える「不動産が絡む複雑な案件」を実務面から強力にバックアップしています。

- 実務の補完： 「法律・税務の知識はあるが、実際の不動産査定や売却・管理の動向がわからない」という先生方の実務をサポートし、クライアントへの提供価値を最大化します。- 相互紹介のネットワーク： 加盟団体間での知見共有や、案件に応じた最適な士業同士の連携を促進。- 「負動産」への対応： 処分が難しい地方の物件や、権利関係が複雑な物件も、当会のノウハウで出口戦略を共に描き、解決へと導きます。■今後の展望

2026年度は、行政・自治体・士業・民間事業者との連携をさらに深化させ、地域単位での空き家・相続課題に対する「実装型支援」を本格化させてまいります。具体的には、自治体や地域団体と連携した地域別セミナーの定期開催および、専門家が横断的に関与する個別相談会の拡充を通じて、多くの方が抱えている「どこに、誰に相談すればよいかわからない」「安心して話せる場がない」という課題に正面から向き合います。当団体がこれまでに構築してきた約800団体に及ぶ専門家ネットワークの知見と実務経験を、ワンストップの相談窓口「しきサポ」を通じて体系化・可視化し、空き家・相続・終活といった複合的な社会課題に対し、地域で完結する支援モデルの確立を目指します。

今後は、単なる情報提供や相談対応にとどまらず、「相談 → 判断 → 実行」までを一貫して支援できる地域インフラとしての役割を担い、日本全国で深刻化する空き家問題の解決に向けて、着実に一歩ずつ前進してまいります。

■代表コメント

士業の先生方が不動産のことで困ったときに、一番に頼っていただける存在を目指してきました。その結果として得られた800団体という信頼を、今度は一般の相談者様の安心に変えていきたいと考えています。サイトをリニューアルした理由はただ一つ、『間口を広げ、一人でも多くの人を救いたい』からです。どんな小さなお困りごとでも、まずは『しきサポ』へお寄せください。空き家・相続問題に『諦め』という選択肢をなくすことが、私たちの使命です。

■代表プロフィール

宮川大輝（みやがわひろき）

相続空き家コーディネーター 想いと資産を次の世代へ。

大希企画株式会社 代表取締役

創業38年の大希企画株式会社代表。空き家・不動産管理に関する

豊富な経験を持ち、地域資産の維持・活用支援に取り組む。

専門分野：不動産売買、相続に関する空き家活用

大希企画株式会社 代表取締役社長である、宮川大輝（相続空き家コーディネーター／大希企画株式会社 代表取締役）への取材、講演、メディア出演などのご依頼を承っております。空き家問題に関する専門的な知見や地域活性化の事例紹介など、幅広いテーマでの対応が可能です。ご依頼・お問い合わせは以下までご連絡ください。

【団体概要】

組織名：一般社団法人 士希の会

所在地：東京都渋谷区東一丁目1番37号大希青山ビル

代表理事：宮川 大輝

設立年月日：2019年12月12日

電話番号：0120-775-228

MAIL：info@akiya-sozoku.jp

HP：https://akiya-sozoku.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 士希の会／大希企画株式会社 広報事務局

担当：大澤（携帯：070-5367-0287）

TEL：045-972-2111 MAIL：d-pr@daiki-planning88.co.jp