驚きが連鎖する予測不能ネオサッカーアクション開幕！「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」2026年 発売決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 『キャプテン翼』家庭用ゲーム最新作として、PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) / Xbox Series X|S / STEAM(R) で展開するサッカーアクションゲーム「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」を2026年に発売することをお知らせいたします。

本作の発売決定に伴い、

◆「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム概要

◆『「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - アナウンスメントトレーラー 』 公開

◆『「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - 高橋陽一先生からのスペシャルメッセージ 』公開

◆「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 Xアカウント始動

『「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」発売決定記念 公式Xリポストキャンペーン』 開催

◆パッケージ版 豪華エディション 「超特装版」 / 「特装版」 先行予約の受付開始

についても、情報を公開いたしました。

さらに、「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」公式サイトもオープン！

今後の続報は、 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 公式サイト（ https://cap2wf.bn-ent.net/ ）、及び「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 Xアカウント（ https://x.com/Tsubasa_csgame ）をご覧ください。

■ 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - アナウンスメントトレーラー：https://youtu.be/aTc2vS6Opu4

■ 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - 高橋陽一先生からのスペシャルメッセージ :

https://youtu.be/GSG-jHbixfA

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 公式サイト：https://cap2wf.bn-ent.net/

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 Xアカウント：https://x.com/Tsubasa_csgame

【ゲーム概要】「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」とは？

アニメ『キャプテン翼』の家庭用ゲーム最新作が、6年ぶりに発売決定！選手同士のスーパープレイの連続が予測不能な試合展開を生み出すネオサッカーアクションを体感せよ！

フィールド上のアクションが大幅パワーアップ！

シュートだけでなく、パス、ドリブル、タックル、ブロックのスーパームーブも登場！

選手たちの闘志みなぎるスーパープレイを自らの手で体感せよ！

シリーズ最多のコンテンツボリューム！

前作「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」を大幅に超えるボリュームでさらなる激闘を楽しめる本作。参戦するナショナルチームは全22ヵ国、プレイアブルキャラクター数は110体以上、新規ムーブも150種類以上！

前作には登場しなかった海外チームに加えて、本作オリジナルのナショナルチームとキャラクターも多数参戦！人気キャラクターの1カット1カットに拘った演出が『キャプテン翼』ならではのサッカーをさらに盛り上げます。

本作を彩る、魅力的なBGM！

前作で好評を博したゲーム内楽曲の作曲者・牧野 忠義（スピンソルファ）が、本作でも80曲以上のすべてのBGMの作曲を担当。王道スポーツアニメである『キャプテン翼』にふさわしい、爽快かつ壮大なBGMと共に、本作をお楽しみいただけます。

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 公式サイト：https://cap2wf.bn-ent.net/

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」ゲーム公式 Xアカウント：https://x.com/Tsubasa_csgame

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」アナウンスメントトレーラー 公開！

世界よ。これがサッカーだ。

約6年の時を経て、『キャプテン翼』の家庭用ゲーム最新作が2026年に発売決定！

それに合わせて、『「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - アナウンスメントトレーラー』を公開いたしました。

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」で繰り広げられる選手同士のスーパープレイと、フィールド上で展開される迫力満点のアクションを、ぜひ映像を通してご覧ください！

■ 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - アナウンスメントトレーラー：https://youtu.be/aTc2vS6Opu4

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aTc2vS6Opu4 ]

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」高橋陽一先生からのスペシャルメッセージ 公開！

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」の発売決定に際して、『キャプテン翼』原作者の高橋陽一先生から頂いた、スペシャルメッセージも公開いたしました。

企画当初より本作の制作に携わる、高橋陽一先生のお言葉にご注目ください！

■ 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - 高橋陽一先生からのスペシャルメッセージ :

https://youtu.be/GSG-jHbixfA

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=GSG-jHbixfA ]

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 Xアカウント始動！『「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」発売決定記念公式Xリポストキャンペーン』 開催中！

前作 「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」ゲーム公式 Xアカウントが、「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 にアップデート！

ユーザー名（@Tsubasa_csgame）はそのままに、「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」の最新情報を続々と公開いたします！ぜひフォローのうえ、今後の情報にご期待ください。

さらに、「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」の発売を記念し、「PlayStation(R)5 (CFI-2000A01）」と「Nintendo Switch（有機ELモデル） ホワイト」が、それぞれ1名様に当たる、公式Xリポストキャンペーンも開催中！いますぐフォロー＆該当投稿のリポストをして、豪華賞品をゲットしましょう！

応募方法：

１.『「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 』 Xアカウント（@Tsubasa_csgame）をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

期間：

2026年2月11日（水）23:59まで

プレゼント：

1名様 - PlayStation(R)5 (CFI-2000A01)

1名様 - Nintendo Switch（有機ELモデル） ホワイト

※詳細は公式サイトをご確認ください。

■「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 ゲーム公式 Xアカウントはこちら： https://x.com/Tsubasa_csgame

■『「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」発売決定記念 公式Xリポストキャンペーン』 の詳細はこちら：https://cap2wf.bn-ent.net/special/campaign1.php

『キャプテン翼』ファン必携のパッケージ版 豪華エディション「超特装版」 / 「特装版」 先行予約の受付開始！

ASOBI STOREにて先行予約受付中！

PlayStation(R)5、またはNintendo Switch(TM)「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」パッケージ版に加えて、ファン垂涎の「ディスプレイミニサッカーボール（翼が若林に叩きつけた挑戦状ボールデザイン）」や「ユニフォーム風Tシャツ（ゲームオリジナルデザイン）」などのフィジカルアイテムを同梱した「超特装版」 / 「特装版」の先行予約を開始いたしました。

「超特装版」 / 「特装版」は、なくなり次第販売終了となりますので、この機会をお見逃しなく！

さらに、ダウンロード版プレオーダー/パッケージ版早期購入特典の実施も決定！

ゲーム内で使用できるキャラクターのカスタマイズアイテムが入手可能となりますので、ぜひ続報をお待ちください。

超特装版

＜収録内容：フィジカルアイテム＞

・ゲーム本編（パッケージ版）

・高橋陽一先生描き下ろしキャラファイングラフ（シリアルNo.付）

・高橋陽一先生からのメッセージカード

・オリジナルネックストラップ

・ゲームオリジナルBGMデジタルサウンドトラックを入手できるシリアルコードチラシ

・オリジナルステッカーシート

・メインビジュアルタペストリー

・ディスプレイ用ミニサッカーボール（翼が若林に叩きつけた挑戦状ボールデザイン）

・ユニフォーム風Tシャツ（ゲームオリジナルデザイン）

＜収録内容：ゲーム内デジタルコンテンツ＞

・シーズンパス

・アルティメットエディション特典セット

＜ASOBI STORE特典＞

・メインビジュアルアクリルスタンド

▼先行予約はこちら

・PlayStation(R)5版

ASOBI STORE：https://shop.asobistore.jp/products/detail/234766-00-00-game_ty20

・Nintendo Switch(TM)版

ASOBI STORE：https://shop.asobistore.jp/products/detail/234766-00-00-game_ty18

特装版

＜収録内容：フィジカルアイテム＞

・ゲーム本編（パッケージ版）

・高橋陽一先生からのメッセージカード

・オリジナルネックストラップ

・ゲームオリジナルBGMデジタルサウンドトラックを入手できるシリアルコードチラシ

・オリジナルステッカーシート

・メインビジュアルタペストリー

・ディスプレイ用ミニサッカーボール（翼が若林に叩きつけた挑戦状ボールデザイン）

・ユニフォーム風Tシャツ（ゲームオリジナルデザイン）

＜ASOBI STORE特典＞

・メインビジュアルアクリルスタンド

▼先行予約はこちら

・PlayStation(R)5版

ASOBI STORE：https://shop.asobistore.jp/products/detail/234766-00-00-game_ty02

・Nintendo Switch(TM)版

ASOBI STORE：https://shop.asobistore.jp/products/detail/234766-00-00-game_ty03

▼製品情報は、「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」公式サイト PRODUCTページをご覧ください。https://cap2wf.bn-ent.net/product/

※内容・名称・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

※数量限定につき、受注期間内であっても販売予定数に達し次第販売終了とさせていただきます。

※本商品のお届け日は「2026年予定」となっております。正式なお届け日は後日公開となります。お届け日確定の個別連絡は予定しておりません。

※製品ではない、箱、ビニールなどの商品に付属する保護材の破れ・破損に関しては、交換をお断りしております。

※商品の一部アイテムは15歳以上対象のアイテムが同梱されております。

※本商品は先行予約商品となっております。

「超特装版」「特装版」…プレミアムバンダイ

「通常版」…一般販売店及びプレミアムバンダイ

上記での販売を予定しております。ご購入時はご注意ください。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

【キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS】 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2063_1_282958dc9f1fba77cd4ecb810ad2e5e2.jpg?v=202602061151 ]

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。