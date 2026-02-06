【2026年2月11日(水・祝)】POP UP STORE オープンのお知らせ

ミライラボバイオサイエンス株式会社





ミライラボバイオサイエンス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清水宣明）は、「Luxury of Science（ラグジュアリー・オブ・サイエンス）」をブランド哲学に掲げ、生命科学を起点とした美と健康の在り方を探究してまいりました。

近年蓄積してきた研究報告などを背景にサプリメント成分として注目されているニコチンアミドモノヌクレオチド（NMN）は、生命のメカニズムに関わる分子として、継続的に研究が進められている成分です。

ミライラボはNMNを、生命の誕生以来、約38億年以上にわたって受け継がれてきた生命のメカニズムを象徴する存在であると捉えています。

当社はNMNに関する学術的な知見や研究動向に早くから着目し、自社研究室での研究成果を統合した独自のエビデンスを基盤として製品開発に取り組んできました。

「美しさは、肌の表層だけで語られるものではなく、体内に存在する数十兆個の多種多様な細胞が互いに関わり合う生命ネットワークから生まれるものだ」と考えます。

この考え方をもとに「内側から贅沢な美」をテーマとして、サプリメントとスキンケアの両面からのアプローチを行っています。

本POP UP STOREでは、ブランド人気の「NMNピュアVIP9000プラス」をはじめ、NMN配合サプリメントおよびスキンケア製品を中心に、ミライラボの主要ラインアップを一堂にご紹介いたします。

また、日本橋三越本店POP UPに合わせたキットをご用意し、専門スタッフによるご案内を通じて、科学と美が融合したミライラボの世界観を体感いただける場といたします。

日本橋三越本店ならではの上質な空間の中で、ミライラボの「内側から贅沢な美」をぜひご体験ください。

皆さまのご来店を心よりお待ち申し上げます。

■概要

出店開始：2026年2月11日（水・祝）より

営業時間：午前10時～午後7時

場所：日本橋三越本店 本館5階 リラクシングラボラトリー

住所：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1

TEL：03-3241-3311 大代表

https://www.mistore.jp/store/nihombashi/access.html

＜東京メトロ＞

銀座線・半蔵門線 「三越前」駅より徒歩1分

東西線 「日本橋」駅(B9出口)より徒歩5分

＜都営地下鉄＞

浅草線 「日本橋」駅より徒歩5分

＜JR＞

新日本橋駅より徒歩7分

東京駅(日本橋口)より徒歩10分

東京駅からは「無料巡回 バスメトロリンク日本橋」東京駅八重洲口のバス停(鉄鋼ビルディング)をご利用ください。

NMN ピュア VIP9000 プラス



■商品ラインナップ

１.日本橋三越スペシャルセット

２.従来商品（単品のみ）

■本ポップアップストアプレゼントについて

期間中、ポップアップストアにお越しいただいたお客様を対象に、オリジナルポーチをプレゼントいたします。

・商品を1点以上ご購入いただいた方：サプリメント／化粧品を含む全商品対象

※数量限定となります

オリジナルポーチ

■本件に関するお問合せ先

下記までお願いいたします。

ミライラボバイオサイエンス株式会社

ポップアップストア事務局

https://mirai-lab.jpn.com/pages/contact

※営業時間内にて順次対応させていただきます。