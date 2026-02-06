スマート空気入れ『PANP(R)︎ RIDE』が福祉用具情報システム (TAIS) に正式登録

株式会社 TradeFKJapan

株式会社TradeFKJapan (本社：福岡県福岡市博多区) は、スマート空気入れ『PANP RIDE』が、2026年2月より公益財団法人テクノエイド協会が運営する『福祉用具情報システム (TAIS) 』に登録されたことをお知らせします。

【TAIS登録情報】PANP RIDE

○ TAISコード：02373 - 000001

○ 分類コード：[1]122489:その他の車いす用品

○ 登録日：2026年2月1日

福祉用具情報システム (TAIS) とは

厚生労働省が所管する公益財団法人テクノエイド協会が運営する、福祉用具情報の集約・発信システムです。

介護の現場では、ご家族や介護・福祉関係者が、利用者一人ひとりの状況に応じて適切な福祉用具を選定することが重要とされています。

TAISは、そのような適切な福祉用具を選定するための公的な情報基盤として、製品の用途や基本情報を一定の基準に基づいて整理・公開しており、 福祉・介護の現場において信頼性の高い情報源として活用されています。

新しい生活支援機器としての選択肢

『PANP RIDE』は、車椅子のメンテナンスに特化した福祉用具ではありません。

車椅子のタイヤメンテナンスに限らず、事業用車両のタイヤ管理機器として、また一般の方々にとっては、自家用車やお子さまの送り迎えに使う自転車のタイヤメンテナンス、さらにはサッカーボールなどの空気圧調整まで、幅広い用途で活用できる生活支援機器です。

日常生活から仕事、屋外活動まで、一台で多様なシーンに対応できることが『PANP RIDE』の特長です。

生活と介護を支える『PANP RIDE』が持つ4つの価値

１. 握力や腕力に依存しない電動操作による身体的負担の軽減

２. 高齢者や利用者の“できること”を支える自立支援



３. 介護者・ご家族・施設スタッフの作業負担軽減



４. 在宅、施設、屋外など使用シーンを限定しない柔軟性

製品仕様

◼︎ PANP RIDE

○ 本体サイズ：幅60×奥行39×高さ153 mm

○ 重量：433g

○ 最大圧力：150PSI

○ 作動温度：-10℃～60℃

○ バッテリー容量：4,000mAh / 3.7V / 14.8Wh

○ 充電入力：5V / 2A

○ 圧力単位：PSI、BAR、KPA、kg/平方センチメートル

○ 同梱物：収納袋、充電ケーブル、仏式アタッチメント、英式アタッチメント、

ボール用アタッチメント、浮き輪用アタッチメント

製品の詳しい情報は下記URLよりご覧いただけます。

https://panp.jp/products/smart-kukiire

会社概要

株式会社TradeFKJapanは、お客様の暮らしの中にある小さな手間やストレスを徹底的に解消し、日常の「あたりまえ」を驚きに変えるモノづくりをしています。



お客様自身も気づいていなかったニーズまで掘り下げ、手にした瞬間に感じる使いやすさや快適さで期待や想像を超えた感動を届けたい。

企画から開発、製造、販売までを一貫して行い、常に「圧倒的な価値」を追求し続けることで、私たちはお客様の日常をもっと楽に、もっと豊かに変えていきます。

社名：株式会社TradeFKJapan

代表取締役：秋吉 一貴

HP：https://tradefkjapan.com/

お問い合わせ

担当者：江島

電話番号：092-600-2657

メールアドレス：shoya@tradefkjapan.com