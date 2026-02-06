七工匠 7Artisans 6mm F2 FISH-EYE II ED APS-C「E/Z/RF/X/M43 マウント」販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの交換レンズ「6mm F2 FISH-EYE II ED」を2026年2月6日(金)より販売開始いたします。



メーカー希望小売価格：\ 47,000（税込）

七工匠(しちこうしょう) 7Artisans 6mm F2 FISH-EYE II EDは、APS-Cセンサー対応の超広角マニュアルフォーカス単焦点レンズです。対角画角220°の広い画角と最短撮影距離0.1mの接写性能を兼ね備え、風景や室内撮影、近接撮影など様々なシーンで活躍します。開放F2の大口径により、光量の少ない環境でも光を取り込み、明るい撮影が可能です。さらに、魚眼レンズ特有の遠近感を生かしたダイナミックな描写も楽しめます。

超広角220°の圧倒的視野

一般的な魚眼レンズの視野角を大きく上回る、対角220°の超広角を実現。遠近感を生かした奥行きある描写で、広大な空間を余すことなく捉え、星空や風景撮影で活躍します。被写体や風景の迫力を際立たせ、写真全体に躍動感と立体感をもたらします。

最短撮影距離0.1m

最短撮影距離0.1mを実現し、被写体に大胆に近づくことで、臨場感あふれる迫力ある撮影が可能です。魚眼レンズならではの遠近感を活かし、ユニークで印象的な表現も楽しめます。室内や小物撮影、近接ポートレートなど多彩なシーンで活躍します。

明るい大口径 開放F2

開放F2の明るさにより、暗所や屋内など光量の少ないシーンでも十分に光を取り込み、ノイズの発生や手ブレ、被写体ブレを抑えた撮影が可能です。さらに、EDレンズ2枚と高屈折レンズ2枚を採用した光学設計により、自然な色表現を実現しています。

レンズ鏡筒

金属製鏡筒にシルバーリングを配したデザインは、耐久性と質感を両立。レンズ全体のマットな質感とリング部のローレット加工により滑りにくく、操作性にも配慮しています。しっかりとしたクリック感のある絞りリングを搭載し、直感的で確実に絞り値を変更できます。マニュアル撮影を快適かつスムーズに行えます。

魚眼から広角へ、表現の幅を広げる補正対応

PhotoshopやLightroomでRAW現像の際に補正プロファイルを適用することで、歪曲収差を効果的に補正できます。歪みを補正することで、魚眼表現だけでなく、超広角レンズとしても活用でき、用途に応じた柔軟な表現をお楽しみいただけます。

補正前補正後仕様8群10枚：（EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚）

- 対応マウント：ソニーE/ニコンZ/キヤノンRF/富士フイルムX/マイクロフォーサーズ- 焦点距離：6mm（35mm判換算: 9.2mm相当）/ キヤノンRF：（35mm判換算: 9.7mm相当）/ マイクロフォーサーズ：（35mm判換算: 12mm相当）- 対応撮像画面サイズ：APS-C（マイクロフォーサーズ以外）- 焦点距離：10mm（35mm判換算: 15mm相当）- レンズ構成：8群10枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 最短撮影距離：0.1m- 絞り：F2-F16- 絞り羽根：9枚- サイズ：約Φ77×67mm（マウント部除く）※- 質量：約427g※- フィルター径：装着不可- 付属品：前後キャップ

※マウントにより異なります。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=49887)

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

