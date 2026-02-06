PeopleX、1回のAI面接で複数言語での面接実施・評価を可能にする技術の特許を取得

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」に関し、1回の面接で「日本語と英語」など複数の言語による面接実施と評価を可能とするAI対話技術について、特許を取得したことをお知らせいたします。

本特許は、面接や対話の基本の言語を維持しながら、質問のテーマごとに言語を切り替え、AIがその言語に応じて質問の生成、対話及び評価を行う技術です。この技術を用いることにより、応募者の思考力や人柄を母国語で見極めつつ、英語などの外国語での実践的なコミュニケーション能力を同時に測定するといったことが可能になります。

特許取得の背景

労働人口減少や、海外展開・競争力強化を背景として、幅広い業界でグローバル人材の採用が拡大する中、複数の言語での採用選考を要する企業が少なくありません。しかし従来の採用面接では、以下のような課題がありました。

- 面接官ごとに語学力や評価基準が異なり、評価が属人化しやすい- 言語ごとに面接を分けて実施する必要があり、応募者・企業双方の負担が大きい

当社が提供する「PeopleX AI面接」は、AIが面接・評価を担うことで属人化を防ぐことができ、また、グローバル人材の採用選考にもご活用いただけるよう多言語対応を完了しております。今回取得した特許の技術は、この機能に係るもので、上記の課題の解消を実現します。

本特許の概要

ポイント

1．質問テーマ単位で対話言語を切り替える対話設計

まず面接全体の基本言語（例：日本語）を設定し、これを維持したまま、質問テーマ単位で対話言語を切り替えて設定することが可能です。例えば、以下のような設定を行うことができます。

- 自己紹介や志望動機に関する質問は日本語- 交渉力や業務の場面を想定した質問は英語

2．AIによる各言語に適応した質問生成

テーマごとに設定された対話言語に応じて、AIが質問を生成し、対話を行います。

- その言語で自然な質問を生成し、対話- 応募者の回答状況を踏まえて行う深掘り質問も、設定した言語で生成・対話

企業が各言語での詳細な質問文を用意する必要はありません。

3．言語に応じた評価項目・評価基準の切り替え

応募者の回答は、質問テーマと対話言語に対応する形で記録され、例えば以下のように、言語ごとに異なる評価項目・評価基準でAIが評価します。

- 母国語では思考の深さや論理性を重視- 外国語では語彙、文法、流暢さなどの言語能力を加味

※「PeopleX AI面接」で設定可能な言語は、現在、日本語・英語・ベトナム語。今後拡張を予定。

活用イメージと効果

例えば、営業職の採用面接において、

- 前半は日本語で「これまでの経験」「課題解決の考え方」を評価- 後半は英語で「海外顧客との交渉を想定した質問」を実施

といった面接を、1回のAI面接で完結させることができます。

これにより、

- 面接回数や調整工数の削減- 面接官の語学力に依存しない公平な評価- 応募者にとっても自然で負担の少ない面接体験

を実現します。

今後の展望

本特許技術は、「PeopleX AI面接」のみならず、「PeopleX AIロープレ」など、AIによる対話・評価を行う当社サービスの中核技術として活用していきます。

特に、思考力や人柄と、語学力を含む実践的スキルを同時に見極める、次世代の採用体験を実現する基盤技術として、グローバル人材や高度人材の採用・育成分野での展開を進めてまいります。

当社は今後も、AIを活用した対話技術の研究開発を通じて、人と組織の可能性を最大化する人事インフラの進化に貢献してまいります。

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp