新しい業務プロセス構築から始まる AI時代の経営変革

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）の連結子会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下「当社」）は、営業領域に特化したAIエージェントの活用をテーマにしたオンラインセミナーを開催いたします。

開催背景

企業活動のあらゆる領域でAIエージェントの活用が進む一方、多くの企業ではPoC止まり、あるいは一部業務への限定的な導入にとどまり、組織全体での本格的な活用には至っていないといった課題が顕在化しています。導入後も明確な成果創出や、再現可能な業務プロセスへの転換ができていないケースも少なくありません。

その背景には、AIエージェント活用を個別業務や単発の施策として捉えてしまい、業務プロセス全体としての設計や可視化が十分に行われていないという共通の構造的課題があります。特に、営業活動が個々の商談という「点」で捉えられ、プロセス全体としての振り返りや改善が仕組み化されていないケースが多く見られます。結果として、現場で生まれている知見や判断、行動のプロセスが組織の資産として蓄積されず、AI活用も単発的な取り組みに留まってしまっています。

そこで、当社では、営業活動を「点」ではなく「プロセス全体」として捉え、現場で生まれる価値を組織の資産へと昇華させることが、重要と考えています。

本セミナーでは、AIエージェント時代の最新動向を踏まえ、CPO・磯野の視点から、営業を起点に経営を変革するための新しい業務プロセス構築におけるヒントを提供します。なお、本内容は先日開催した「AI SHIFT SUMMIT 2026 Winter」にてご好評をいただいたセッションに加え、当日お伝えしきれなかった内容を加えてお届けいたします。

AIエージェント活用を“次のフェーズ”へ進めたい、成果を創出したい、と考える皆さまにとって、具体的な示唆を得ていただける機会となっています。

セミナー概要

登壇者紹介

磯野 伶央

株式会社AI Shift 執行役員 CPO

新卒でサイバーエージェントに入社。

インターネット広告事業本部でプランナー/ストラテジックプランナーとして従事。

PARTY伊藤直樹氏に師事。マネージャーに昇格し、クリエイティブ部門や子会社の立ち上げを経験。



2023年4月より株式会社AI Shiftへ異動。

リスキリング事業やAI Worker事業の立ち上げを歴任し、現職。

現在は、営業向けAIエージェント「SalesAgent」を立ち上げ、事業責任者を務める。





