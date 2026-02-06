¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¸«¤¿¤áËÜ³Ê¡¢Ãå¤´¤³¤ÁÊÌ³Ê¡£¡É¡¡¤¤Á¤ó¤È´¶¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¡×¤ò¿·È¯Çä
¡ÁÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡ª¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¤¤Á¤ó¤È´¶¤ÈÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿É½ÃÏ¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Þ5cmÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ORIHICAÁ´Å¹µÚ¤ÓORIHICA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×( https://www.orihica.com/jackePan-suit-adjust/ ¡Ë¤Ë¤Æ2·î3Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Î¸«¤¿¤á¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½
¢£ORIHICA¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¡×¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡¥¹¡¼¥Ä¤Î¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤Î²÷Å¬À¤òÎ¾Î©
¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°áÉþ°µ¤òÄã¸º¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Þ5cmÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤âÅëºÜ¤·¡¢¥¹¡¼¥ÄÆÃÍ¤Îµç¶þ´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ì¥¹¥¹¡¼¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎË¥À½¤Ë¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±
¤´¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤Î´ÊÃ±¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿®½£Âç³ØÁ¡°Ý³ØÉô¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¸¡ºº¾ÜºÙ¡Û
¢£¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â¾Ú
¿®½£Âç³ØÁ¡°Ý³ØÉô¤Ç½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤È¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤òÍÑ¤¤¤¿Ãå¿´ÃÏÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¡£
¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ï½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Æ°ºî»þ¤Î°áÉþ°µ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡°áÉþ°µÂ¬Äê·ë²Ì
ORIHICA¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤È¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò¸ò¸ß¤ËÃåÍÑ¤·¡¢¿åÊ¿ÆâÅ¾±¿Æ°»þ¤Î°áÉþ°µ¤òÂ¬Äê¡£
½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤ÏÆ°ºî»þ¤Î°áÉþ°µ¤¬Ìó17¡ó·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î»îÎÁ¡Ï¡¡¡¡¡¡ ½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä
¡ÎÂÐ¾Ý¡Ï¡¡ ¡¡ 20ÂåÃË»ÒÂç³ØÀ¸8Ì¾
¡Î»îµ»¡Ï¡¡¡¡¡¡ ¿åÊ¿ÆâÅ¾±¿Æ°120¡ë
¡ÎÂ¬Äê²Õ½ê¡Ï ¸ª¹ÃÉô(¸ª¹Ã¹ü¤ÎÎ´µ¯ÉôÊ¬)
[Â¬Äê·ë²Ì]
8Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤Î°áÉþ°µ¤ò1¤È¤·¤¿¤È¤¤Î
¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤Î°áÉþ°µ¤Î¸º¾¯Î¨¤ò»»½Ð¡£
¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ï½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿¶Ñ17¡ó¤Î
°áÉþ°µ¤Î¸º¾¯¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(5¡óÍ°Õ)¡£
¢Ãå¿´ÃÏ´±Ç½¸¡ºº·ë²Ì
½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤È¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò¸ò¸ß¤ËÃåÍÑ¤·¡¢Ãå¿´ÃÏ´±Ç½¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£
½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢°µÇ÷´¶¡¦¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¯Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î»îÎÁ¡Ï¡¡¡¡¡¡ ½¾Íè¥¹¡¼¥Ä¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä
¡ÎÂÐ¾Ý¡Ï¡¡¡¡¡¡ 20ÂåÃË»ÒÂç³ØÀ¸8Ì¾
¡Î»îµ»¡Ï¡¡¡¡¡¡ ¿åÊ¿ÆâÅ¾±¿Æ°120¡ë
¡Î¸¡ººÊýË¡¡Ï 2ÅÀÓÏ¹¥Ë¡(ÓÏ¹¥º¹¤ÎºÎÅÀ)
¡ÎÉ¾²ÁÉô°Ì¡¦É¾²Á·ÁÍÆ¸ì¡Ï
¸ª¹ÃÉô¡§°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¤¡¢¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê´¶¤¬¤Ê¤¤
Áí¹çÉ¾²Á¡§Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
