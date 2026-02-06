¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤Ç¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤òÂ¥¿Ê¡ª¿´Íý³Ø²Ê¤ÎPBL³èÆ°¤¬¡ÖÁíÌ³Âç¿ÃÉ½¾´¡×¤ò¼õ¾Þ -Ê¡²¬½÷³Ø±¡Âç³Ø
Ê¡²¬½÷³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÊ¡²¬»ÔÆî¶è¡¿³ØÄ¹¡§ÉûÅçÍº»ù¡Ë¿Í´Ö´Ø·¸³ØÉô ¿´Íý³Ø²Ê¤ÎÆ£Â¼¤Þ¤³¤È½Ú¶µ¼ø¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡Ö¿´Íý³Ø¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î³èÆ°¤¬¡¢ÁíÌ³Âç¿ÃÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¿´Íý³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·ÈÀè¤Ç¤¢¤ë½ÕÆü»Ô¤è¤ê¡Ö¼ã¼Ô¤Î¼ç¸¢¼Ô°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤ÈÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ÎÄó¼¨¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯ÅÙ¤è¤ê³ØÀ¸¤¬¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ²ò·è¤ËÄ©¤à²ÝÂê²ò·è·¿³Ø½¬¡ÊPBL¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³èÆ°4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¡¢½ÕÆü»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÔµÄ²ñ»öÌ³¶É¤ä»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¾¦¹©²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÏ¢·È¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌÏµ¼ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é¼ç¸¢¼Ô°Õ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Áªµó¥¯¥¤¥º¤äÌÏµ¼ÅêÉ¼¡¢µÄ²ñÃµº÷¤ò´ë²è¤·¤¿¡£¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÍ·¤Ó¡×¤È¡ÖÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Áªµó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¢¥»¥ó¥¥ç³ä¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½
¡Ö¥»¥ó¥¥ç³ä¡×¤È¤Ï¡¢ÅêÉ¼½ê¤Ç¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼ïÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£¿´Íý³Ø¤Î¡Ö³°È¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¼£¤äÁªµó¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ¤ÎÁª½Ð¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò½Å»ë¤·¤ÆÏ¢·ÈÀè¤Ç¤¢¤ë½ÕÆü»ÔÆâ¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢¼ã¼Ô¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò³ØÀ¸ÌÜÀþ¤ÇÁªÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Ûhttps://www.fukujo.ac.jp/university/news/archives/1640
¢£ Ã´Åö¶µ°÷¡§Æ£Â¼ ¤Þ¤³¤È½Ú¶µ¼ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÅêÉ¼¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤ä¤·¤¯¤ßºî¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥ó¥¥ç³ä¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Ô¤¦¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤Î´ë²è¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºòÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÅêÉ¼Î¨¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ºÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ç¤¨¤ë¤³¤Î¹¥µ¡¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢³ØÀ¸¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¹Í¤¨¤äÎÏ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¢£Ê¡²¬½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡²¬½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢1885Ç¯¡ÊÌÀ¼£18Ç¯¡Ë¤Î³Ø±¡ÁÏÎ©°ÊÍè°ì´Ó¤·¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ¶µ°é¡¦½÷»Ò¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï3³ØÉô7³Ø²Ê¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È½¢¿¦¼Ô¿ô ¶å½£Æâ Âè1°Ì¢¨¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Âç³ØÄÌ¿® ¡ÖÂç³ØÃµ¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯2026¡×¤è¤ê
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ê¡²¬½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¡Æþ»î¹Êó²Ý
½»½ê¡§Ê¡²¬»ÔÆî¶èÛ©º´3ÃúÌÜ42-1
TEL¡§092-575-2970
FAX¡§092-575-4456
¥á¡¼¥ë¡§pr@fukujo.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥× ¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥× ¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/