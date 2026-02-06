大阪成蹊大学が阪急相川駅に隣接する校舎を使いプロジェクションマッピングを実施しました　~がんばる受験生を応援~

大阪成蹊大学（大阪市東淀川区／学長：中村佳正）は、受験シーズンが本格化する2月3日から5日の3日間、阪急京都線・相川駅に隣接する校舎の壁面を活用した「受験生応援プロジェクションマッピング」を実施しました。 この取り組みは、入試に挑む受験生へエールを送ることを目的としたものです。阪急電車の車窓や駅ホームから見える巨大な光のメッセージを通じて、受験生や地域住民へ勇気と感動を届けました。

【実施した日時】

2026年2月3日（火）〜5日（木）各日18：00-20：00

【場所】

大阪成蹊大学 駅前キャンパス　South館 大阪市東淀川区相川1丁目３−７　（阪急京都線 相川駅に隣接）

【動画のテーマ】

あなたが輝ける場所　〜がんばる受験生を応援したい〜

本学制作のショート動画でその様子をご覧ください

https://www.youtube.com/shorts/cFAQFt8QyXg

【今後の展開】

今後も季節ごとのテーマに合わせ、高校生や地域の方々に夢と感動をお届けするプロジェクションマッピングを継続的に実施していく予定です。 また、デジタル技術を活用した演出にとどまらず、地域住民や幅広い世代の方々が気軽に参加し、「共に学び楽しめるオープンキャンパス」の開催も計画しています。 本学は今後も、教育・研究の成果を広く社会に還元し、地域とともに歩む活力ある拠点としての役割を果たしてまいります。

▼本件に関する問い合わせ先

広報統括本部

06-6829-2606

草野

住所：大阪市東淀川区相川3-10-62

TEL：06-6829-2606

FAX：06-6829-2747

メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/