アイユニバース、fifth CEO木村允人氏、自身AIの可能性語る

株式会社EyeUniverse（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、美容業界に特化したAIプラットフォーム「iProducer」を提供し、経営者やトッププレイヤーの思考・判断をAIとして再現する取り組みを進めています。

本内容は、当社が「fifth CEO 木村允人氏」に実施したインタビューをもとに構成しています。

木村氏は今回、自身の思考やマーケティングの考え方を学習させたAIを実際に体験し、その実用性と可能性について率直な感想を語りました。

■ iProducer体験を通じて得られた気づき

木村氏は、「自分を再現したAIを作る」という話を聞いた当初、どのような効果が得られるのかに関心を持っていたといいます。

完成したAIを初めて使用した際には、💬 「率直にすごいと思った」 とコメント。

思考をさらに磨き込むことで、自分の考え方がインストールされた存在に近づく感覚があったと振り返っています。

特に、マーケティングに関する質問への返答については、

🔹精度が高い

🔹学習をより磨き込むことで自分の思考がインストールされたようになる

と評価する一方で、口調や細かなニュアンスは今後さらに磨いていきたいとしています。

■ 実際に検証して見えたこと

木村氏が想像以上だった点として挙げたのが、回答スピードです。

質問に対する返答が非常に早く、磨き込めば人間以上のスピード感も期待できると感じたと語っています。

また、具体的な活用シーンとして、

マーケティングの考え方や仕組みの共有

数字の集計や過去データの分析

労務・社内ルールに関するQ&A対応

といった、定型化・仕組み化しやすい業務との親和性を挙げています。

■ 今後の活用と業界へのメッセージ

木村氏は、AI活用によって、本来人が行わなくてもよい業務に費やしていた時間を削減し、「可処分時間」を生み出せる点に価値を感じていると述べています。

生まれた時間は、

- 人へのコミット（スタッフ育成・顧客対応）- 技術の向上- マーケティング活動

といった、本来人が注力すべき領域へ再投資すべきだと語りました。

過去データの整理や数値集計、社内規定の確認などをAIに任せることで、人はより創造的で本質的な業務に集中できるようになるとし、美容業界全体に対して💬 「AIは積極的に取り入れ、使い倒したほうがいい」とメッセージを送っています。

