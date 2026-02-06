株式会社Brandwarp、2月のQoo10「メガポ」にてJULYMEのバレンタイン向けプロモーションを展開
株式会社Brandwarp（本社：韓国ソウル、以下「当社」）は、2026年2月1日から2月9日までの期間、eBay Japan公式「Qoo10 2月メガポ」において、パフュームケアブランド「JULYME（ジュライミー）」のバレンタインシーズンに合わせたプロモーションを実施いたします。本期間中、同ブランドの主要製品を最大56%OFFの価格で提供し、ギフト需要が高まる2月の市場に向けたアプローチを強化いたします。
2月のバレンタインシーズンを前に、日本のEC市場では「セルフケア」や「実用的なギフト」への関心が高まっています。特に「自宅でのリラックスタイム」を重視する消費者が増えており、高機能かつ上質な香りを備えたボディケア・ヘアケア製品へのニーズが顕著です。
JULYMEは、日常のケアを特別な時間に変える「パフューム（香水）」の概念を取り入れた製品開発を行ってきました。当社は、このJULYMEの製品特性が、現在の日本における「日常の中の小さな贅沢」を求めるトレンドに合致すると判断し、今回のQoo10「メガポ」を通じた展開を決定いたしました。
今回のQoo10「2月メガポ」における主な取り組みは以下の通りです。
ポイント還元および最大56%の価格優待: 2月1日より9日間、ブランドを代表するヘアエッセンスやヘアマスク、ハンドクリーム等の対象製品を最大56%OFFで提供いたします。
ギフトに適した製品ラインナップ: バレンタインを想起させるピンクのパッケージデザインを採用した「サンセットフリージア」ラインを中心に、贈答用としても選ばれやすい製品を展開します。情報の透明性の確保: 日本の薬機法を遵守した適切な製品表示を行い、消費者が安心して選択できる情報提供を徹底します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341071/images/bodyimage1】
株式会社Brandwarpは、JULYMEの日本国内におけるブランド認知度の向上を目指し、今後も季節のイベントに合わせた適切なチャネルでの展開を継続いたします。2026年内には、オフライン店舗でのテスター設置場所を拡大し、消費者が直接香りを体験できる機会を増やす計画です。
※「JULYME」は、株式会社Brandwarpの戦略的パートナーブランドです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
