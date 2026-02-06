「″知る″から始めるM&A」――事業承継を「知る・比べる・選ぶ」までオンライン完結　事業承継・M&A情報プラットフォーム『MAny（メニー）』を全面リニューアル

株式会社Sirbe

株式会社Sirbe（本社：東京都港区、代表取締役：杉澤侑樹）は、事業承継・M&Aプラットフォーム「MAny（https://ma-many.jp/）」をリニューアルし、2026年2月1日より提供を開始しました。

従来の「M&Aを検討している企業と仲介会社のマッチング」に加え”匿名でスタートが可能・完全無料で利用可能”といった特徴はそのままに、

「“事業承継についてまずは知りたい”という初期段階の中小企業が、専門家から信頼性の高い情報を収集し、納得のいく事業承継を実現できるプラットフォーム」へと進化しました。

ユーザーの声を反映し、「”知る”から始めるM&A」として、事業承継を考える経営者の知識武装を支援

サービスページはこちら :https://ma-many.jp/

2025年4月にMAnyのサービスが開始して以降、東北地方から九州地方まで、地域を問わずユーザー様のご登録をいただいております。

全国の事業承継に取り組む企業様のご支援を行う中で、サービスに寄せられるユーザー様のご意見を反映し、今回のリニューアルに至りました。

現在、国内中小企業の約半数が後継者不在といわれる中、第三者承継（M&A）は有力な選択肢となっています。

しかし、事業承継の手法の一つであるM&Aに関する実態の情報を得ることは依然難しく、正しい知識を得ることができないがために“承継方法”を「比較できない」「相談できない」まま、意思決定を迫られている現状があります。



また、売り手企業の経営者の多くにとってM&Aは一度きりであることに対し、買い手企業は複数回の買収が可能であることから、”情報の非対称性”が発生しています。



MAnyは、M&Aを検討している企業のみならず、事業承継を検討している企業様にとっての情報プラットフォームとしてのご利用意向を反映し、「“知る”から始めるM&A」を掲げ、経営者の知識武装を支援します。



・どこから情報を得ればよいか分からない

・仲介会社の違いが見えにくい

・相談前に基本知識を身につけたい

といった、経営者が十分な比較ができまいまま意思決定を迫られてきた状況を解消するため、MAnyは「知る→比べる→選ぶ」のプロセスをオンラインで完結できるサービスへとリニューアルしました。

■新しいMAnyの3つのポイント- "検討前"から使える情報収集プラットフォームへ具体的な売却検討の前でも「事業承継についてまずは手軽に知ることから始めたい」という声を反映しました。経営者が自社に合った情報を獲得することから支援します。- 専門家の比較検討をより分かりやすく事業承継に関する初期的な相談、疑問を解決するため、複数の事業承継専門家から回答やオファーを受け取ることで、提案内容を比較しながら、"言われるがまま"ではない、納得感のあるパートナー選びを実現します。- チャット形式で気軽に相談匿名・無料で質問投稿できる仕組みは変わらず、取り組みやすさを重視します。質問への回答やオファーを確認後、承諾した専門家とチャットで直接相談できます。地域、業種にとらわれることなく、地方企業や小規模事業者でも等しく情報収集を行うことが可能です。サービスの流れ

これまでのM&A支援は、“すでに決意した経営者”向けの世界でした。

しかし本当に必要なのは、迷っている段階から寄り添う存在です。

MAnyは、事業承継に関する不安を整理し、比較可能な情報を提供することで、後悔のない選択を支えるプラットフォームを目指します。

■こんな企業におすすめ１.事業承継を検討し始め、何から調べるべきか分からない企業

２.親族承継（または従業員承継）と第三者承継で迷っている企業

３.複数の専門家の意見を比較したい企業

４.地方で相談先が限られている企業

■MAnyの Mission・Vision・Value

１．Mission

すべての経営者が納得感のある承継に到達できる

“比較可能な場”をつくり、経営者の知識武装を後押しする



２．Vision

事業承継に関する情報取得の透明性を高め、事業承継を“知らないまま決めない世界”を実現するための情報インフラとなる

３．Value

☑公平性 ☑透明性 ☑比較性

■今後の展開

・事業承継を“特別な決断”から“自然な選択肢”に

・地方・小規模企業にも門戸を開く

・データとITで、M&Aの透明性を高める

「会社の最後に困らない日本」を目指し、

中小企業が安心して未来を選択できる社会を実現します。

■サービス概要

名称：MAny（メニー）

URL：https://ma-many.jp/

利用料金：事業承継検討企業は完全無料

対象：事業承継を検討する全国の中小企業

▶弊社サービス”MAny”について、俳優・竹中直人さんによるWEB経済番組「発見！課題解決カンパニー」にて動画紹介しております(https://youtu.be/hwFMIBPNQUs?feature=shared)

■会社概要

詳細を見る :https://ma-many.jp/agent/

会社名：株式会社Sirbe（シルベ）

代表者：代表取締役 杉澤 侑樹

設立：2023年11月

所在地：東京都港区芝5-36-4 札ノ辻スクエア9階

事業内容：インターネットサービス事業

会社HP：https://ma-many.jp/