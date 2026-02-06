広報・広告・販促を“感覚”から“戦略”へ変えるスキルを！実務に強い「プロモーションプランナー」資格研修
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）と連携する日本販売促進協会では「プロモーションプランナー」資格の認定を行っています。資格取得には日本販売促進協会の教材に基づいた試験が毎年6月、11月の年2回開催され、合格するとプロモーションプランナーに認定されます。次回の資格認定試験は2026年6月7日（日）です。受験受付締切日は2026年5月28日（木）です。試験の他に、当協会の認定する研修と研修後の小試験により、資格認定を行う資格認定研修があります。次回の研修小試験実施日は2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間です。受付締切日は2026年3月12日（木）です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341072/images/bodyimage1】
【プロモーションプランナーとは】
プロモーションプランナーは、広報・広告活動の戦略及び戦術に関する専門的な知識を身につけることを目的とし、メーカー企業、流通企業、マーケティング会社、広告代理店等での業務スキル向上を目指す方を対象としているだけでなく、中間管理職が経営者の企業戦略を理解し、現場において自社及び商品・サービスのアピールを適切に行っていくためのスキルを身に付けた人材です。
上位資格にプロモーションプロデューサー、プロモーションコーディネーターがあります。「プロモーションプロデューサー」には広報宣伝活動の戦略及び戦術に関する専門的な知識が、「プロモーションコーディネーター」には広報宣伝に関する高度な知識を身につけ、事業戦略と商品戦略、販売戦略、販売促進戦略を一体となって立案、アドバイスできる能力が必要です。日本販売促進協会ではこれらの人材養成をおこなっています。
【プロモーションプランナー資格を得るには】
日本販売促進協会の資格認定制度で、日本販売促進協会の教材に基づいた試験が毎年6月、11月の年2回開催されており、合格者には「プロモーションプランナー」、「プロモーションプロデューサー」、「プロモーションコーディネーター」の資格を認定しています。次回の資格認定試験は2026年6月7日（日）です。受験受付締切日は2026年5月28日（木）です。
資格認定試験の詳細：https://www.jsp.or.jp/shiken/beginner.html
試験の他に、当協会の認定する研修と研修後の小試験により、資格認定を行う資格認定研修があります。小試験は、研修修了後に実施します（一斉試験は免除されます）。小試験に合格するとプロモーションプランナー資格を取得できます(資格登録が必要です）。次回の研修小試験実施日は2026年3月21日（土）22日（日）の2日間です。受付締切日は2026年3月12日（木）です。
【プロモーションプランナー資格認定研修】
【料金】23,100円（税込）※研修受講料および資格認定小試験受験料を含む 。テキストは別途。
【テキスト等】プロモーションプランナー公式テキスト 2,970円（税込）
プロモーションプランナー事例問題 1,650円（税込）
※テキスト及び事例問題のみの販売はしていません。必要な方は研修と同時にお申込みください。
【動画配信研修による受講の流れ】
研修は、プロモーションプランナー公式テキストに基づき実施しますので必要な方は事前に購入してください。当日までは公式テキスト等で自主学習し、研修当日は10：00から動画配信研修を受講します。
