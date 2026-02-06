リヤカー専門店リヤカーの森が自主防災会で導入拡大中ー災害時の荷物運搬には大型軽量アルミリヤカー
近年、全国の自主防災会・町内会を中心に、リヤカー専門店リヤカーの森が提供する折りたたみ式アルミリヤカーの導入が拡大しています。
当店の集計によると、災害対策用途としての問い合わせおよび受注件数は年々増加傾向にあり、防災備品としてリヤカーを新たに導入、または入れ替える動きが各地域で進んでいます。
中でも注目すべき点として、2026年以降に受注した自主防災会向け注文の約40％が、大型モデル「R255k」を選択していることが明らかになりました。
この結果は、災害時に求められる運搬手段の要件が変化しつつあることを示しています。
なぜリヤカー専門店リヤカーの森のリヤカーが人気なのか
当店のリヤカーが支持されている理由は、単なる価格や一時的な需要ではありません。
自主防災会が重視しているのは、「災害時に本当に使えるかどうか」という一点です。
災害時は、
・車両が使えない
・人手が限られる
・重くかさばる物資を一度に運ぶ必要がある
といった厳しい条件が重なります。
こうした現場の課題に対し、軽量で耐久性があり、かつ収納性にも優れた折りたたみ式アルミリヤカーは、実用性の高い備品として評価されています。
災害時に活用されるリヤカーはどんなものが多いのか
防災用途で選ばれるリヤカーには、明確な傾向があります。
・人力で安定して運べる二輪構造
・錆びにくく、長期保管に向くアルミ素材
・段差や不整地に強い大型タイヤ
・給水タンクや発電機を載せられる積載力
近年は特に、「大型化」と「軽量化」を両立したモデルへのニーズが高まっています。
これは、防災備蓄品そのものが年々大型・重量化していることとも密接に関係しています。
大型モデルへのシフトが進む背景
これまで自主防災会では、「軽くて扱いやすい小～中型リヤカー」が主流でした。
しかし現在は、以下のような理由から考え方が変わりつつあります。
・一度に運ぶ量を増やし、往復回数を減らしたい
・発電機や給水タンクなど、重量物が増えている
・複数人で使う前提なら、多少大型でも問題ない
この流れの中で、「必要なときだけ使える大型リヤカー」として評価されているのがR255kです。
R255kはどんなリヤカーか｜自主防災会で選ばれる理由
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340134/images/bodyimage1】
R255kは、積載性能と収納性の両立を目的に設計された、超大型折りたたみアルミリヤカーです。
会議用長机サイズにも対応できる荷台を持ちながら、本体はアルミフレーム構造により軽量化を実現しています。
そのため、災害時に複数人で扱うことを前提とした自主防災会の運用に適しています。
特に評価されているポイントは以下の点です。
・大型ながら折りたたみ可能で、倉庫に収納できる
・200kgクラスの荷物を想定した耐荷重設計
・ノーパンクタイヤによるメンテナンス不要構造
・長期備蓄を前提とした3年保証
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
自主防災会の40%がR255kを選ぶ背景
2026年以降、当店が受注した自主防災会向け注文のうち、約40％がR255kを選択しています。
この数字は、単なる大型志向ではなく、防災備品の選定基準が変化していることを示しています。
「小さくて扱いやすい」から、
「大きくても、必要な時に確実に使える」へ。
折りたたみ構造があることで、
