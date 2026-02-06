GIGABYTE、RyzenプロセッサとGeForce RTX 50シリーズを搭載したゲーミングデスクトップPC「AORUS PRIME 3」3モデルを発売
2026年2月6日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - 高品質なゲーミングハードウェアで業界をリードするGIGABYTE Technologyは、CPUにAMD Ryzenプロセッサ、GPUにNVIDIA GeForce RTX 50シリーズをそれぞれ搭載したゲーミングデスクトップPC「AORUS PRIME 3シリーズ」3モデルをGIGABYTE製品取扱店を通して2月13日より順次販売を開始いたします。市場想定価格（税込）は、「AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100」が418,000円前後、「AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103」が330,000円前後、「AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104」が275,000円前後です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341025/images/bodyimage1】
上位モデル「AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100」は、CPUにAMD Ryzen 7 9700X（8コア/16スレッド、3.8GHz/最大ブーストクロック5.5GHz）、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5070 12GBを採用しています。中位モデル「AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103」は、CPUにAMD Ryzen 5 9500F（6コア/12スレッド、3.8GHz/最大ブーストクロック5.5GHz）、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用。また、下位モデルとして、CPUにAMD Ryzen 5 9500F、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060 8GBを採用した「AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104」もラインナップします。
AORUS PRIME 3シリーズは、主要パーツにゲーミング市場向けに高性能かつ高品位なパーツを展開するAORUSブランド製品を採用することで、すぐれた互換性と安定した動作と耐久性を実現し、最高のゲーミング体験をもたらします。マザーボードには、AMD B850チップセットを採用したカスタムモデルを採用。グラフィックスカードには、AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100が「GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G」、AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103が「GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G」、AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104が「GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G」と、いずれもAORUSブランドのOCモデルを組み合わせています。電源ユニットには、ATX 3.1とPCI-Express 5.1に対応し、80 Plus Gold認証を取得した650W電源を採用することで、最新ゲームタイトルを快適にプレイできるだけでなく、4K動画編集などのクリエイティブワークやAIワークロードも安定して行なうことができます。
PCケースには、前面に2基、背面に1基の120mmファンを備え、80％メッシュ構造に加えてサイドにベントを設けることで効率的な排熱を可能にした独自設計のモデルを採用。さらにARGBファンを搭載した大型の空冷クーラーと組み合わせることで、高性能なCPUの性能を最大限に引き出します。また、本製品に搭載されるファンには、航空技術を応用したファン設計により風量や圧力を向上させるとともに、静穏性も高めたGIGABYTE独自のHawk Fanを搭載。激しいゲームプレイでも静音性を保ちます。PCケースの3つの120mmファンはARGB LEDリングを搭載し、空冷クーラーのファンはブレード部にARGB LEDを備えており、システムを好みのライティングで彩ることができます。
AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100とAORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103には、メモリにDDR5-5600 32GB、AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104にはDDR5-5600 16GBを搭載。3モデルともストレージとしてM.2 NVMe PCI-E Gen4 SSD 1TBを搭載し、OSにはWindows 11 Homeをプリインストール。また、ネットワーク機能として、2.5Gbps LANとWi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応しています。さらに、マザーボードやグラフィックスカードなどのパフォーマンスの微調整、システム状態の監視、RGBライティングのカスタマイズなどを一括管理できるソフトウェアGIGABYTE Control Centerが付属します。
