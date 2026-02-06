「ポーカー採用」大好評につき2026/2/12・3/12に追加開催！ 世界的ブームのマインドスポーツを使った就活イベント
株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、「ポーカー採用イベント」が大変好評を博したため、2026年2月12日（木）および3月12日（木）に追加開催いたします。本イベントでは約30名の学生が参加。採用側と学生の垣根を超え、ポーカーを用いたコミュニケーションを通じて採用活動につなげることを目的としています。
■ポーカー採用イベントの概要
ポーカーは、その戦略性や意思決定力がビジネスと共通していると言われる知的スポーツです。本イベントでは、就活生がポーカーを通じて自身の論理的思考力や洞察力を発揮し、企業担当者と交流できる機会を提供します。人事担当者は、学生の性格や判断力を観察でき、ポーカーというゲームを通じて、よりリアルなコミュニケーションを取ることが可能です。
2025年秋、初の地方開催となる大阪開催においても多数の学生からの応募があり、高い評価をいただいたため、今回の追加開催に至りました。
■これまでの開催レポートはこちらから
【2027年度新卒採用イベント】ポーカー採用第1・2回開催レポート
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/31623.html/
■開催概要
開催日：2026年2月12日（木）および3月12日（木）13:00～18:00
※企業様の集合時間は30分前となり、任意で無料の初心者講習を受講いただくことが可能です。
会場：株式会社カケハシスカイ本社
参加人数：学生 32名、企業 4社
概要：学生と企業の人事担当者がポーカーを通じて交流し採用活動につなげることを目的としています。 当日はNLH (ノーリミットテキサスホールデム)で4回戦終了時に持っているチップを集計し、初期チップからの純増で順位を決めます。各回戦ごとにテーブルチェンジをおこない、多くの学生と接触することが可能です。（https://pokerentry.tray-trace.com/）
■ポーカー採用の特徴
(1)学生の能力発揮の場
ポーカーの特性である戦略性や判断力が、ビジネスの世界でも重要なスキルとして評価されます。
(2)企業担当者と直接交流
学生と企業の人事担当者がポーカーを通じて交流し、学生の個性や思考スタイルを観察できます。
(3)新しい就活の形
ポーカーを通じた交流という新しい形式で、従来の面接では見られない学生の一面を発見できます。
■ポーカー採用開催の背景
本イベントで行うポーカーは、健全な楽しみとして親しまれている『アミューズメントポーカー』です。このアミューズメントポーカーは、戦略性や判断力が求められる知的スポーツとして、若い世代を中心に日本でも人気が急上昇しています。日本国内では100万人以上のプレイヤーがいるとされ、特にZ世代にはマインドスポーツとして広く親しまれています。ビジネスにおける意思決定とポーカーには多くの共通点があり、このイベントを通じて、企業側は就活生が持つ潜在的なスキルや適性を発見する機会として活用ができます。
■参加企業のメリット
・新しいことにチャレンジする積極性と論理的思考力を兼ね備えた学生と出会うことができます。
・学生とのカジュアルなコミュニケーションを通じて、素の個性や能力を把握することができます。
