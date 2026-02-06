【アメリカ休学留学フェア】海外大学スタッフとオンラインで直接相談 |2026.2.20(金) - 2.28(土)開催
【2026年に休学留学をお考えの方へ】「学部履修プログラム」を中心に、厳選された8校がオンラインで説明会を開催
アジア最大級の国際留学エージェントであるiaeグローバルは、2026.2.20(金) - 2.28(土)の間、オンラインで開催される留学イベント「iae留学ネット アメリカ休学留学フェア」の参加受付を開始した。
今回の「アメリカ休学留学フェア」では、アメリカでもカリフォルニア州、ワシントン州の厳選された8校が参加。各校の特色や入学条件、キャンパスライフなどを効率的に比較検討することができる。
特に注目は、カリフォルニア大学とカリフォルニア州立大学が開講している「学部履修プログラム」。アメリカの本場の大学授業を受けられるだけでなく、単位取得も可能となるプログラムについて大学スタッフに直接聞くことができる。
また、iae留学ネットのカウンセラーによる全体セミナーや個別相談も開催。オンラインでの留学フェアで多くの方の悩みを解決し、留学を希望するすべての人の新しいチャレンジを応援、後押しする。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341026/images/bodyimage1】
【イベント詳細】
日時：2026.2.20(金) - 2.28(土)
場所：オンライン
参加費：無料（事前エントリー必要）
特設サイトURL：https://fair.iae-ryugaku.net/
【参加校一覧】
2/21 (土)
University of California, Irvine (UCI)/カリフォルニア大学アーバイン校
California State University Long Beach (CSULB)/カリフォルニア州立大学ロングビーチ校
University of California, Berkeley (UCB)/カリフォルニア大学バークレー校
San Diego State University (SDSU)/サンディエゴ州立大学
2/28 (土)
California State University Monterey Bay (CSUMB)/カリフォルニア州立大学モントレーベイ校
California State University San Bernardino (CSUSB)/カリフォルニア州立大学サンバナディーノ校
University of Washington/ワシントン大学
University of California, San Diego (UCSD)/カリフォルニア大学サンディエゴ校
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341026/images/bodyimage2】
【会社概要】
名称： iaeグローバルジャパン株式会社
代表： 小山弘樹
事業内容： 教育・留学関連サービス事業
Web URL： https://www.iaeglobal.jp/
iaeグローバルは世界に60を超えるオフィスを展開しており、世界中で年間2万人以上の学生に対し世界700を超える教育機関への入学を支援するとともに、留学中のサポートも行っている。2015年3月に日本オフィスを立ち上げ、「すべての人に留学を」をモットーに掲げ、東京・品川にて留学に関するトータルサポートを提供している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341026/images/bodyimage3】
配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
