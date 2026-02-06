解体用ハンマードリルの世界市場2026年、グローバル市場規模（有線式ハンマードリル、充電式ハンマードリル）・分析レポートを発表
2026年2月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「解体用ハンマードリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、解体用ハンマードリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の解体用ハンマードリル市場規模は2024年時点で1864百万米ドルと評価されています。今後は建設需要の拡大やインフラ更新の進展を背景に安定した成長が見込まれており、2031年には2511百万米ドル規模に達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.4パーセントと想定されています。
本レポートでは、米国の関税制度を中心とした政策環境と、各国で進む国際的な制度対応についても分析しています。これにより、競争環境の変化、地域経済への影響、ならびにサプライチェーンの強靭性にどのような影響が及ぶかを多角的に整理しています。
________________________________________
製品特性と用途
解体用ハンマードリルは、穴あけと破砕の両方に対応できる高出力の電動工具です。高性能モーターを搭載し、コンクリートや石材などの硬質素材に対して高い作業効率を発揮します。交換可能なドリルビットやブレーカーを備えているため、精密な穴あけから強力な破砕作業まで柔軟に対応可能です。
主な利用分野は建設、解体、保守作業であり、都市再開発や老朽化インフラの改修需要の増加により、今後も安定した需要が続くと考えられています。
________________________________________
調査手法と分析視点
本レポートは、世界の解体用ハンマードリル市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から詳細に検討しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場動向を整理し、需要と供給の変化、競争構造、成長要因を明らかにしています。
市場は常に変化しているため、競合状況、需給トレンド、地域ごとの経済環境を踏まえながら、将来の市場変動要因についても考察しています。主要企業については、製品例や市場シェアの推計も提示されています。
________________________________________
市場規模と予測の特徴
本調査では、2020年から2031年までを対象に、市場規模と将来予測を示しています。消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いることで、市場の実態と成長の方向性を明確にしています。
さらに、地域別および国別の詳細な予測に加え、タイプ別、用途別の分析を行うことで、成長が期待される分野や重点市場を把握できる構成となっています。
________________________________________
市場成長の目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握し、解体用ハンマードリル市場の成長可能性を評価することにあります。また、製品別および最終用途別の将来成長を予測し、市場競争に影響を与える要因を整理しています。
競争環境の分析では、価格、販売数量、売上高、市場シェアなどを基に、各メーカーのポジションを比較しています。
________________________________________
主要企業と市場動向
本調査では、Milwaukee Electric Tool、Bosch、Vevor、Makita、Stanley Black and Decker、Metabo、Hilti、Techtronic Industries、TOYA S.A.、Wurthなどの主要企業を対象に分析しています。各社について、事業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されています。
