株式会社Brandwarp、バレンタインに向けた「香り」のギフトを提案―JULYME（ジュライミー）パフュームケアシリーズを展開
株式会社Brandwarp（本社：韓国ソウル、以下「当社」）は、2026年2月のバレンタインシーズンに合わせ、戦略的パートナーブランド「JULYME（ジュライミー）」のパフュームケアシリーズを、主要オンラインプラットフォームにて展開いたします。新作の「パフュームヘアオイル」を含む本シリーズは、最大56%OFFの特別価格で提供され、大切な人へのギフトや自分へのご褒美としての「香りの贈り物」を提案いたします。
近年の日本市場におけるバレンタインデーは、従来のチョコレートに加え、日常を彩る「実用的なビューティーアイテム」を贈る文化が定着しています。特に、長引く乾燥シーズンのケアと、心地よい香りでリラックス効果を求める消費者のニーズが一段と高まっています。
JULYMEは、「憧れの香水を身にまとうような体験」を日常のヘアケア・ボディケアで実現するために誕生しました。独自の調香技術により、高級ブランドの香水を彷彿とさせる洗練された香りと、確かな保湿機能を両立させています。当社は、バレンタインという特別な時期に、視覚的・嗅覚的な満足感を提供するJULYMEの製品が、日本の消費者のライフスタイルに寄り添う最適なギフトになると確信しております。
今回のバレンタインシーズンに向けたJULYMEの主要ラインナップと技術的特徴は以下の通りです。
新作「パフュームヘアオイル」: 独自のフレグランスレイヤリング技術を採用し、ベタつかないテクスチャーで髪に光沢と持続性のある香りを与えます。
ダメージヘアケア3種: 「グロウミルクヘアエッセンス（うるツヤ）」、「リカバリーバターヘアマスク（高栄養）」、そして新作オイルの3ステップで、冬のダメージをトータルケアします。
「サンセットフリージア」ライン: バレンタインに最適なピンクのパッケージデザインが特徴。フリージアやペアを基調とした、華やかで清潔感のある香りがギフトとして高い支持を得ています。
特別優待価格: バレンタイン期間中、対象製品を最大56%OFFで提供し、より多くの方にブランド体験の機会を提供します。
株式会社Brandwarpは、今後もJULYMEをはじめとするK-ビューティーブランドが、日本の消費者の「日々の幸福感」を高める存在となるよう、戦略的な製品展開を継続してまいります。2026年内には、季節ごとのイベントに合わせた日本限定ギフトセットの拡充や、オフラインでの体験機会を増やすことで、ブランドの信頼性と親和性をさらに高めていく計画です。
※「JULYME」は、株式会社Brandwarpの戦略的パートナーブランドです。
